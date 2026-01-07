Municipales de Caleta Olivia paran por 72 horas

- Publicidad -

El Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Caleta Olivia (SOEMCO) anunció un paro de 72 horas desde este miércoles 7 de enero hasta el viernes 9 de enero.

La medida fue dispuesta por la Comisión Directiva, el cuerpo de delegados y la mesa de negociación del sindicato al sostener que no hubo avances ante los reclamos presentados ante el municipio de Caleta Olivia.

El SOEMCO informó que “persisten incumplimientos salariales previamente acordados, que se fueron acumulando y aún no fueron regularizados” por parte de la administración que encabeza el intendente Pablo Carrizo.

“Hay compromisos asumidos que no se están cumpliendo y eso impacta de lleno en el salario de los trabajadores” indicaron.

El gremio reclama por la prestación de la ART y pidió una intervención urgente para “normalizar el acceso a la obra social, tanto para los trabajadores como para sus familias”.

También pidieron la regularización de los aportes y descuentos realizados a los afiliados, “clave para el funcionamiento institucional del gremio. Es imprescindible ordenar esta situación para garantizar prestaciones médicas y farmacéuticas básicas”. (Agencia OPI Santa Cruz)