Oficial: Milei confirma cambios en la Ley de Glaciares y Penal

- Publicidad -

El presidente Javier Milei reafirmó su alineamiento geopolítico total con la administración de Donald Trump tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela. Sin embargo, para la región patagónica, el dato más relevante de sus declaraciones surgió al confirmar el avance legislativo de la Ley de Glaciares, un tema sensible para la actividad minera y ambiental en Santa Cruz, que ya cuenta con dictamen en el Senado.

Durante una transmisión en el canal Neura, el mandatario defendió la operación estadounidense que terminó con la detención del líder venezolano, calificándola como una “operación quirúrgica” con un “nivel de precisión admirable”. Milei justificó el control de los recursos petroleros por parte de EE.UU. argumentando que el objetivo es cortar el financiamiento a regímenes que definió como “comunistas”, mencionando específicamente a Cuba e Irán. “Lo que determina la riqueza es el respeto a la propiedad privada, la vida y las instituciones”, sentenció.

En el plano estrictamente nacional, Milei destacó la gestión de su ministro del Interior, Diego Santilli, y confirmó que tras la promulgación del Presupuesto 2026 y la ley de “inocencia fiscal”, el gobierno no detendrá su marcha reformista. “El 1° de marzo comenzamos con el Consejo de Mayo”, anunció, marcando la hoja de ruta para el inicio de las sesiones ordinarias.

- Publicidad -

La agenda legislativa que se avecina impactará directamente en la estructura económica del país. El Presidente detalló que en el Senado ya están listos los dictámenes para la modernización laboral y la mencionada Ley de Glaciares. Además, anticipó que ingresarán por la Cámara de Diputados la reforma tributaria y un nuevo Código Penal, aprovechando la nueva composición parlamentaria lograda tras las elecciones legislativas del año pasado.

Finalmente, Milei defendió la ley de “inocencia fiscal”, explicando en términos llanos que busca terminar con el “señoreaje”. Este concepto técnico se refiere a la emisión de dinero sin respaldo por parte del Banco Central, una práctica que, según el mandatario, ha funcionado históricamente como una “estafa” y una “falsificación de dinero” que golpea el bolsillo de los argentinos a través de la inflación. (Agencia OPI Santa Cruz)