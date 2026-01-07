Rechazan tratar en enero el régimen de visitas de Cristina

- Publicidad -

La Cámara Federal de Casación Penal resolvió hoy que no tratará las apelaciones de la defensa de Cristina Fernández de Kirchner durante el actual receso judicial de enero. Esta decisión implica que las estrictas condiciones impuestas a su arresto domiciliario se mantendrán vigentes, al menos, hasta el mes de febrero.

La medida afecta directamente la dinámica familiar y política de la ex mandataria, quien cumple condena por la causa Vialidad. Entre las restricciones ratificadas, se destaca la obligación de solicitar autorización judicial especial para recibir a personas de su entorno, incluyendo específicamente a su cuñada y actual Senadora por Santa Cruz, Alicia Kirchner, así como a sus hijas.

La decisión fue tomada por la sala de feria integrada por los jueces Ángela Ledesma, Guillermo Yacobucci y Mariano Borinsky. En un fallo dividido, la mayoría (Ledesma y Yacobucci) consideró que la defensa no logró justificar la “urgencia” necesaria para habilitar el tratamiento del tema durante las vacaciones judiciales.

- Publicidad -

De este modo, continúan firmes las limitaciones dictadas por el Tribunal Oral Federal 2. Estas incluyen un tope máximo de tres visitantes por día, con una duración de hasta dos horas y una frecuencia de dos veces por semana. Además, se mantiene el límite de dos horas diarias para el acceso a la terraza del edificio de la calle San José donde cumple su detención.

El endurecimiento de estas condiciones, que ahora Casación se niega a revisar en feria, se originó tras una reunión simultánea que la ex vicepresidenta mantuvo con nueve economistas en su departamento. El juez Jorge Gorini, a cargo de la ejecución de la pena, consideró ese evento como un incumplimiento de las normas de su prisión domiciliaria.

Por su parte, el juez Mariano Borinsky votó en disidencia, argumentando que las cuestiones relacionadas con la privación de la libertad deben ser atendidas incluso durante el receso. Sin embargo, al quedar en minoría, el análisis de fondo sobre si las restricciones son excesivas o no, quedará postergado hasta que la Sala IV retome actividades el próximo mes. (Agencia OPI Santa Cruz)