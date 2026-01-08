ADOSAC condiciona el inicio de clases 2026 a la devolución de descuentos

- Publicidad -

La Asociación Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) emitió un duro comunicado en el que advierte que el ciclo lectivo 2026 no comenzará en la provincia si el gobierno de Claudio Vidal no presenta un plan de recuperación salarial y reintegra los montos descontados a los trabajadores. El gremio denuncia que, tras haber aplicado recortes calificados como “criminales” durante las fiestas, el Consejo Provincial de Educación (CPE) ejecutó una segunda ola de quitas salariales en pleno receso vacacional, una maniobra que la organización sindical define como un “acto totalmente perverso” contra salarios que ya se encuentran en la línea de la pobreza.

El reclamo gremial trasciende la cuestión administrativa y apunta directamente a la orientación política del Ejecutivo provincial, señalando una contradicción flagrante entre las promesas de campaña y la gestión actual. ADOSAC acusa a Vidal de mantener un “silencio obediente” ante el gobierno nacional de Javier Milei, enviando a sus legisladores a votar un presupuesto que recorta fondos coparticipables para Santa Cruz. En contraste con la severidad aplicada a la docencia, el sindicato subraya que “a las mineras no les toca un peso”, a pesar de que la renta extraordinaria por la exportación de oro y plata supera, según los datos expuestos por el gremio, a todo el presupuesto provincial.

La organización cuestiona la veracidad de la crisis económica alegada por la administración central para negar recomposiciones salariales desde julio. El texto fuente resalta que, mientras se ajusta el bolsillo docente con “despidos y achique“, el Estado provincial destina recursos al incremento de la pauta publicitaria del vicegobernador y al nombramiento de vocales en el Tribunal de Justicia. Asimismo, critican la pasividad del Gobernador ante la retirada de YPF, advirtiendo que esta decisión dejará miles de desocupados, contraviniendo el discurso oficialista de “volcar los recursos al pueblo“.

De cara al inminente reinicio de las actividades, el escenario se presenta conflictivo. ADOSAC confirmó que convocará a plenarios de trabajadores en el mes de febrero para organizar la lucha. Las exigencias son claras: sin la devolución de los días caídos, sin la reincorporación de los puestos de trabajo y sin una oferta salarial digna, la normalidad académica en Santa Cruz está descartada. El gremio sostiene que la gestión de Vidal, lejos de poner a la educación en primer lugar como prometió, ha respondido únicamente con medidas disciplinarias y ajuste fiscal. (Agencia OPI Santa Cruz)