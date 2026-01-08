Incrementan el operativo en el incendio en el Parque Nacional Los Glaciares

- Publicidad -

Más de 70 brigadistas trabajan en la zona norte del Parque Nacional Los Glaciares sobre el incendio que se desató en el área cercana a Bahía Túnel que incluye personal de Parques Nacionales, Consejo Agrario Provincial y Protección Civil.

Además, se espera la colaboración de un helicóptero del Ejército Argentino y el gobernador Claudio Vidal encabezó el operativo en El Chaltén sobre el incendio que afecta una de las laderas del cerro Huemul.

Vidal sostuvo que “estuvimos hablando con autoridades de Parques Nacionales, con quienes tienen a su cargo el funcionamiento del avión hidrante, la gente del aeródromo de El Chaltén. Hoy salió un equipo de combustible para la zona con 3.000 litros y está organizado la logística para que se pueda cargar en El Calafate”.



“Queremos llevar tranquilidad a la comunidad, es triste y lamentable lo que está sucediendo. Por este motivo, estamos viajando con todo el equipo del Ministerio de Seguridad, Protección Civil y brigadistas. Estamos trabajando y vamos a colaborar con todos los recursos del Gobierno Provincial”, expuso.

En tanto, el director de la Dirección de Lucha contra Incendios Forestales y Emergencias de Parques Nacionales, Ariel Amthauer señaló que “seguimos cumpliendo el objetivo que nos planteamos desde el primer día, que es que el fuego no cruce el cañadón del río Túnel, para evitar que ingrese a la zona boscosa”.

“El incendio nos genera complicaciones todos los días que tenemos que ir resolviendo. El perímetro sigue creciendo en sectores más alejados donde todavía no hemos podido llegar”, indicó Amthauer.

El mayor riesgo que estudian los responsables del operativo es que alcance el valle del río Túnel, donde hay presencia de bosque nativo.

El funcionario sostuvo que “si el fuego cruza ese punto crítico, cambia el tipo de combustible y estamos hablando de un incendio que puede durar varias semanas”.

El operativo cuenta con un avión hidrante del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, un helicóptero incorporado por la Administración de Parques Nacionales, y se espera la incorporación de un helicóptero del Ejército Argentino. (Agencia OPI Santa Cruz)