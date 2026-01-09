El Gobierno reactiva la gestión con la mira en sesiones extraordinarias

- Publicidad -

La tregua estival en la política nacional tiene fecha de caducidad. Este viernes 16 de enero, la Casa Rosada reactivará su maquinaria legislativa con un objetivo claro: aprobar la Reforma Laboral. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, convocó a la “mesa chica” del gobierno a una reunión clave en Balcarce 50 para diseñar la estrategia que buscará el primer triunfo parlamentario de 2026, tras haber cerrado el año anterior con la aprobación del Presupuesto y la Ley de Inocencia Fiscal.

Sin embargo, para las provincias patagónicas como Santa Cruz, Chubut y Tierra del Fuego, la atención no solo estará puesta en lo laboral. En la agenda de negociación asoma la posibilidad de incluir modificaciones a la Ley de Glaciares, una de las principales demandas de los gobernadores de la región para habilitar proyectos productivos y mineros. Este punto será vital en las conversaciones que el ministro del Interior, Diego Santilli, ya comenzó a tejer en su reciente visita a Chubut, donde recorrió zonas afectadas por incendios en El Hoyo junto al gobernador Ignacio Torres.

El proyecto de Reforma Laboral, obsesión de la administración de Javier Milei, busca llegar afinado al inicio de las sesiones extraordinarias previstas para el 2 de febrero. El punto más sensible del debate técnico es el Fondo de Asistencia Laboral (FAL). En términos simples para el trabajador: este sistema propone reemplazar la indemnización tradicional por despido mediante un fondo de cese laboral al que el empleador aporta mensualmente, similar al modelo que utiliza el gremio de la construcción (UOCRA).



La estrategia oficialista despliega a sus principales alfiles. Patricia Bullrich, actual jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, anticipó la creación de una comisión especial para estudiar las objeciones de la oposición, buscando evitar trabas en el recinto. Por su parte, Santilli continuará su gira federal la próxima semana visitando Chaco y Mendoza, buscando asegurar los votos de los aliados provinciales necesarios para destrabar tanto el capítulo tributario como las reformas de fondo.

El encuentro del viernes contará con figuras clave como Martín Menem (Diputados), Eduardo “Lule” Menem y, posiblemente, Karina Milei y el ministro de Economía Luis Caputo. Mientras se evalúa posponer reformas complejas como la del Código Penal, el Gobierno sabe que la negociación con las provincias será determinante. La inclusión de temas “federales” como los glaciares funciona como moneda de cambio para garantizar la aprobación de la reforma laboral que la gestión libertaria considera impostergable. (Agencia OPI Santa Cruz)