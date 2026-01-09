Esperan la llegada de dos helicópteros para sumarse al combate del fuego en cerro Huemul

- Publicidad -

El Parque Nacional Los Glaciares informó que se continúa combatiendo el fuego en la zona norte del área protegida en la zona del cerro Huemul, en cercanías de El Chaltén donde participan más de 60 brigadistas en el operativo que se prevé incorporarán dos nuevos helicópteros.

Uno de ellos es aportado por una empresa privada mientras el otro lo brindará el Ejército Argentino.

Según el último informe, el fuego continúa activo en “todos los sectores y el operativo de combate sigue reforzándose con la incorporación de más personal y medios aéreos”.

Hay unas 60 personas en el operativo, entre brigadistas de la Zona Norte y Zona Sur del Parque Nacional Los Glaciares, personal del Consejo Agrario Provincial y 13 agentes de la Provincia de Santa Cruz pertenecientes a Bomberos y Protección Civil, que se sumaron en las últimas horas.

Los brigadistas trabajan en el territorio con herramientas manuales y de agua, un avión hidrante, un helicóptero con helibalde, un avión destinado a observación y toma de imágenes, además del uso de drones.

Llegará un helicóptero UH Bell del Ejército Argentino, que será utilizado para el transporte de brigadistas hacia las zonas de más difícil acceso.

Además, se incorporará un helicóptero proveniente de la zona de Cabo Vírgenes, que se incorporará al combate del fuego. (Agencia OPI Santa Cruz)