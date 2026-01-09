Milei recibió a Bullrich para acelerar la agenda legislativa

- Publicidad -

El presidente Javier Milei recibió esta mañana a Patricia Bullrich, actual jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, en un desayuno de trabajo diseñado exclusivamente para pulir la “letra chica” de la agenda legislativa que el Gobierno busca imponer en febrero.

El foco central del encuentro fue la Reforma Laboral, la pieza clave que el Ejecutivo aspira a aprobar durante los meses de verano para iniciar el ciclo 2026 con una victoria política. Según trascendió, el objetivo de la reunión fue alinear estrategias entre la Casa Rosada y la Cámara Alta, donde el oficialismo necesitará muñeca política para evitar trabas de la oposición y de los gobernadores patagónicos.

La reunión trascendió públicamente a través de una imagen compartida por la propia Bullrich en la red social X. La foto llamó la atención por el contraste estético: se ve al Presidente vistiendo su ya característico mameluco de YPF —atuendo habitual durante su permanencia en la residencia—, mientras repasan carpetas de gestión. “Desayuno de trabajo con el Presidente para acelerar las reformas que están cambiando la Argentina. Decisión, coraje y rumbo claro”, publicó la senadora oficialista.

- Publicidad -

Este encuentro mano a mano funciona como preludio a la reunión ampliada que se realizará el próximo viernes en la Casa Rosada. Allí, la “mesa política” liderada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, terminará de definir la hoja de ruta para las sesiones extraordinarias. El mensaje del Gobierno, reforzado por Bullrich, es unívoco: “No hay vuelta atrás” en el plan de transformación, y la reforma del mercado de trabajo es el próximo gran hito en esa dirección. (Agencia OPI Santa Cruz)