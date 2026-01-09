Se recrudece el incendio en la zona de El Hoyo y Epuyén

- Publicidad -

(OPI Chubut) – El incendio que afecta la zona de El Hoyo y sus alrededores recobró fuerzas este jueves por la tarde donde las autoridades debieron cortar la Ruta Nacional N° 40 e iniciaron la evacuación en cercanías de Epuyén.

El incendio que se declaró el lunes por la tarde tuvo en la jornada del jueves una gran columna de humo dando cuenta de la reactivación del fuego con llamas de varios metros en medio del cerro Pirque.

Tras el avance del fuego, las autoridades dispusieron el corte de la ruta 40, en el tramo que une El Hoyo con Epuyén, interrumpiendo la circulación de todo tipo de vehículos por presencia de humo.

Desde el operativo para combatir el fuego se indicó que “el incendio se está desplazando hacia el sur y cruzó la ruta 40 a la altura del Balcón de Epuyén”.

Cerca de las 18 horas, la Municipalidad de Epuyén anunció la evacuación preventiva de las zonas El Coihue y De la Angostura.

“Debido al incendio activo que inició en Puerto Patriada, se solicita a los vecinos y visitantes de las siguientes zonas evacuar preventivamente de manera ordenada y tranquila”, informaron.

En las redes sociales oficiales, el municipio solicitó “por favor, tomen sus precauciones y diríjanse a áreas seguras. Sigan las instrucciones de las autoridades y mantengan la calma. La zona segura para los evacuados es el gimnasio municipal de Epuyén”.

Desde el Gobierno de Chubut informaron que en la zona trabajan más de 200 brigadistas, junto a personal técnico y de apoyo de organismos provinciales, nacionales y municipales, que desarrollan tareas de combate directo, control de perímetros, enfriamiento de puntos calientes y protección de viviendas e infraestructura. (Agencia OPI Chubut)