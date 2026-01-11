Comienza el Programa “Playa sin plástico” en Puerto Madryn

- Publicidad -

(OPI Chubut) – La Secretaría de Ecología y Protección Ambiental de la Municipalidad de Puerto Madryn iniciará desde el lunes 12 el programa “Playa sin Plástico”, con actividades de concientización sobre el impacto del plástico en el ecosistema costero.

La iniciativa se desarrollará con propuestas para todas las edades y arrancará en el Parador Praia durante las jornadas de lunes, miércoles y viernes.

Habrá charlas con invitados especiales comprometidos con acciones ambientales, juegos y caminatas interpretativas.

El viernes 16, Lorena Pritchard y Ricardo Carral presentarán “El mar argentino como sujeto de derecho“.

Durante el viernes 23 será el turno de Global Penguin Society, cuyos integrantes hablarán sobre “Microplástico”, mientras que el 30 de enero se realizará la charla “Dónde van mis residuos” presentada por el equipo de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU).

La propuesta es acompañada por las empresas ASHIRA, Grupo Murchison, GIRSU, FAND y OSDE, y desde el municipio señalaron que estas actividades reafirman “su compromiso con la protección del ambiente y la construcción de una ciudad más sustentable, invitando a la comunidad a ser parte activa del cuidado de las playas”. (Agencia OPI Chubut)