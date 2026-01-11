Inflación 2025: El INDEC confirmaría un cierre anual del 31% impulsado por la carne

- Publicidad -

El INDEC dará a conocer este martes el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre, cifra que consolidaría una inflación acumulada para 2025 en el orden del 31%. El registro mensual volvería a ubicarse por encima del 2%, marcando una resistencia a la baja en la canasta básica a pesar de la desaceleración interanual.

Si bien el acumulado anual representa una caída de más de 80 puntos porcentuales respecto al 117,8% registrado en 2024, el costo de vida se mantiene en una meseta mensual. Según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, el IPC de diciembre se habría ubicado en 2,3%, impidiendo perforar el piso técnico observado desde septiembre.

El dato oficial, que se publicará el martes 13 de enero, ratificaría el nivel más bajo en ocho años, comparado con el 24,8% de 2017. Sin embargo, el análisis desagregado expone que la presión sobre el bolsillo se trasladó a rubros específicos como alimentos frescos y servicios regulados.



El impacto de la carne y las tarifas

El promedio de las consultoras privadas advierte que la desaceleración no es homogénea. Mientras las verduras registraron bajas estacionales, los cortes cárnicos y los servicios traccionaron el índice hacia arriba.

El desglose de los informes privados anticipa la siguiente composición del gasto:

EcoGo Consultores: Estimó una suba en alimentos del 2,5% , explicada fundamentalmente por el aumento del 9,6% en la carne vacuna, que compensó la caída del 7,9% en verduras.

Estimó una suba en alimentos del , explicada fundamentalmente por el aumento del en la carne vacuna, que compensó la caída del en verduras. Equilibra: Calculó una inflación mensual del 2,6% , con picos en Bebidas alcohólicas y tabaco ( 4,0% ) y el rubro Vivienda y electricidad ( 3,3% ).

Calculó una inflación mensual del , con picos en ( ) y el rubro ( ). C&T Asesores: Reportó un alza del 8% en la carne para el Gran Buenos Aires, lo que aceleró el rubro alimentos al 3% . También destacó subas en Bienes y servicios varios cercanas al 5% .

Reportó un alza del en la carne para el Gran Buenos Aires, lo que aceleró el rubro alimentos al . También destacó subas en cercanas al . Ciudad de Buenos Aires: El dato oficial porteño ya marcó un 2,7% mensual y un acumulado anual del 31,8%.

La Fundación Libertad y Progreso proyectó un cierre mensual del 2,6%, coincidiendo en un acumulado anual del 31,1%. Aunque la entidad destaca una “mayor estabilidad macroeconómica”, los datos duros confirman que el costo de los alimentos y el mantenimiento del hogar siguen siendo los componentes que fijan el piso inflacionario para el inicio de 2026. (Agencia OPI Santa Cruz)