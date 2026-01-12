Chubut reduce nivel de alerta tras quema de casi 12 mil hectáreas

- Publicidad -

(OPI Chubut) – El Servicio Meteorológico Nacional y el Servicio Nacional de Manejo del Fuego actualizaron el índice de peligrosidad de incendios en Chubut, reduciendo la categoría de “muy extremo” a “alto” tras las precipitaciones registradas el fin de semana. A pesar de la modificación en la escala de alerta, el relevamiento oficial confirma que el fuego ya afectó una superficie estimada de 11.970 hectáreas y se mantienen activos 10 de los 32 focos originales, lo que obliga a mantener el despliegue operativo ante el pronóstico de fuertes vientos para los próximos días.

La situación operativa descrita por el Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF) indica que la lluvia reciente facilitó las tareas de contención, permitiendo la extinción de 22 focos, aunque la intensidad del viento reactivó sectores específicos tras el mediodía de ayer. La estrategia actual de los brigadistas se centra en la apertura de fajas y el resguardo de perímetros con camiones cisterna, priorizando las áreas de mayor actividad ígnea donde existe presencia de viviendas e infraestructura, específicamente en las zonas de interfase de La Angostura, El Balcón, Pedregoso y Aldea San Francisco.

El dispositivo de combate al fuego involucra a 503 personas de diversas reparticiones, incluyendo Bosques, Protección Ciudadana, Bomberos Voluntarios, Ejército, Gendarmería y Parques Nacionales, entre otros organismos provinciales y municipales. A esta fuerza laboral se suman hoy 63 efectivos de la provincia de Córdoba y 15 de la Brigada Nacional NEA, quienes serán redistribuidos en el terreno. El soporte aéreo se compone de ocho unidades: dos helicópteros con helibalde, dos aviones cisternas, tres aviones anfibios y un avión hidrante de gran porte con capacidad de carga de 15 mil litros.



Las proyecciones climáticas establecen un escenario complejo para la continuidad de las operaciones. Si bien se esperan lluvias aisladas para la mitad de la semana y temperaturas máximas que oscilarán entre los 18 y 21 grados, la variable crítica será la intensidad del viento prevista para las próximas jornadas. Este factor condiciona la operatividad de los medios aéreos y la seguridad del personal en tierra, manteniendo el estado de alerta en la estructura de respuesta estatal a pesar de la baja técnica en el índice de peligro. (Agencia OPI Chubut)