El freno de mano en los créditos hipotecarios sobre el cierre del año

El stock total de créditos hipotecarios finalizó diciembre de 2025 con un saldo de $6,5 billones. Esta cifra marca un incremento nominal del 258,8% en comparación interanual y un avance real del 173,9% al descontar la inflación, según se desprende del último informe técnico de First Capital Group.

Si bien los datos muestran que esta línea de financiamiento lideró el crecimiento porcentual dentro del sistema de préstamos en pesos al sector privado, el análisis financiero exige cautela. El repunte se produce sobre una base de comparación extremadamente baja tras años de paralización. Actualmente, los hipotecarios representan apenas el 5% de la cartera total de préstamos.

Guillermo Barbero, socio de la consultora, señaló el cambio de tendencia respecto a períodos anteriores. Sin embargo, los números fríos indican que el “boom” inicial encontró sus límites operativos y macroeconómicos hacia el final del ejercicio fiscal.

Desaceleración técnica y ajuste de tasas

El comportamiento del flujo de dinero mostró dos velocidades muy marcadas durante el año. La inercia de la demanda contenida impulsó los primeros meses, pero las condiciones del mercado cambiaron en el último tramo.

El desglose trimestral del informe expone la volatilidad de la reactivación:

Primer trimestre: El año inició con alzas reales mensuales del 10% , traccionadas por carpetas pendientes.

El año inició con alzas reales mensuales del , traccionadas por carpetas pendientes. Segundo trimestre: Fue el pico del ciclo. En abril, el stock tocó los $3,0 billones con un salto real del 11,6% .

Fue el pico del ciclo. En abril, el stock tocó los con un salto real del . Tercer trimestre: El volumen superó los $5,3 billones , aunque la tasa de crecimiento comenzó a recortarse al 8,5% .

El volumen superó los , aunque la tasa de crecimiento comenzó a recortarse al . Cuarto trimestre: El mercado acusó el impacto. Noviembre reportó el menor crecimiento del año (2,7% real) debido a la suspensión de nuevas colocaciones y el ajuste en las tasas de interés.

El desafío financiero para las entidades bancarias y los tomadores de crédito radica en la sostenibilidad. El reporte técnico concluye que, pese a la expansión estadística, el sistema depende de fuentes de fondeo estables que hoy siguen condicionadas por la incertidumbre macroeconómica. (Agencia OPI Santa Cruz)