Gremio docente apunta contra el Ejecutivo por descuentos de días de paro

(OPI TdF) – El Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) acusó al gobierno encabezado por el gobernador Gustavo Melella de incumplir con lo acordado en paritarias y denunció los descuentos de días de paro a maestros calificando la medida como un “ataque ilegal contra los salarios de la docencia”.

Mediante un comunicado, SUTEF señaló que la medida es “un hecho de extrema gravedad. El Gobierno de Gustavo Melella incumplió el último acuerdo salarial homologado. Esta ilegalidad vulnera la seguridad jurídica y los derechos fundamentales de miles de trabajadoras y trabajadores de la educación”.

Si bien la entidad gremial presentó una acción de amparo ante los “descuentos masivos e ilegales” sobre los salarios de noviembre, el Ejecutivo “persiste en su conducta arbitraria y vuelve a descontar salarios en enero”.

Desde SUTEF indicaron que “ahora se descuentan días en los que no hubo paro, lo que constituye un despojo directo del salario devengado”.

Calificaron la medida del Ejecutivo como una “decisión política de ensañamiento y agresión contra la docencia por parte del Gobierno Provincial” e indicaron que hay “familias docentes que no pueden pagar el alquiler, servicios, comida o medicamentos”.

Es “un Gobierno que prefiere la confrontación y la ilegalidad antes que el diálogo. Esta gestión intenta reflotar un modelo de aprietes y ajuste al que la docencia ya le dijo nunca más, es el mismo esquema de disciplinamiento que implementó la gestión de (la gobernadora Roxana) Bertone”.

El gremio docente señaló que harán las presentaciones judiciales para solicitar la “la restitución inmediata de todo lo descontado ilegalmente”. (Agencia OPI Tierra del Fuego)