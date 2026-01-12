Incendios en el Sur: Nación detalla el despliegue de recursos

- Publicidad -

El Gobierno Nacional realizó esta noche un balance operativo sobre la situación de los incendios que afectan a la región patagónica. Encabezado por el mensaje del presidente Javier Milei, quien agradeció a los “héroes” que combaten el fuego, el Ejecutivo detalló el inventario de recursos humanos y técnicos desplegados en el sur. Según el informe oficial, de los 32 incendios activos, 22 ya se encuentran completamente extinguidos.

El Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, precisó que actualmente hay 295 brigadistas en la línea de fuego. El despliegue operativo incluye la coordinación de la Agencia Federal de Emergencias (AFE) y Parques Nacionales. En términos de maquinaria, operan en la zona 14 medios aéreos (entre aviones hidrantes y helicópteros), sumados a más de 30 vehículos logísticos y embarcaciones para el traslado de personal y equipos.

El informe desglosa la participación de diversas carteras en la emergencia. El Ministerio de Defensa aportó apoyo logístico aéreo y ayuda humanitaria, incluyendo un camión cisterna con 6.000 litros de combustible aeronáutico. Por su parte, el Ministerio de Salud envió equipos de respuesta rápida que incluyen 3 médicos, 6 enfermeros, ambulancias y un camión habitacional para dar soporte sanitario en el terreno.

- Publicidad -

En cuanto a la asistencia directa a los damnificados, el Ministerio de Capital Humano despachó 4 camiones con provisiones esenciales como tanques de agua, vestimenta, electrodomésticos y artículos para bebés. Asimismo, empresas con participación estatal se sumaron a la logística: YPF donó 15.000 litros de nafta para los equipos de auxilio en El Bolsón y Aerolíneas Argentinas facilitó tótems para almacenamiento de agua.

Finalmente, para el sector productivo regional afectado por las llamas, se anunció que el Banco Nación ha dispuesto medidas de alivio financiero. Estas incluyen apoyo crediticio específico y la prórroga de vencimientos para las MiPyMEs agropecuarias de la Patagonia, buscando mitigar el impacto económico del desastre ambiental. (Agencia OPI Santa Cruz)