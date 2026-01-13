La inflación de 2025 cerró en 31,5 por ciento y marca el registro más bajo en ocho años

- Publicidad -

Los números fríos del INDEC confirmaron lo que el bolsillo ya sentía en las últimas semanas del año. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre marcó un 2,8%, cifra que consolida una inflación acumulada anual del 31,5% para todo el 2025. Si bien el gobierno nacional celebra el registro anual más bajo desde 2017, la curva mensual muestra una aceleración sostenida desde mitad de año que preocupa a los analistas, desmintiendo las proyecciones privadas que esperaban un cierre más moderado entre el 2,3% y el 2,6%.

El desglose técnico del informe oficial revela que el ajuste no es homogéneo y golpea con fuerza en sectores inelásticos. Los rubros que lideraron las subas en el cierre del año fueron:

Transporte : 4% (El mayor impacto en el índice).

: (El mayor impacto en el índice). Vivienda, agua, electricidad y gas : 3,4% (Impulsado por quita de subsidios).

: (Impulsado por quita de subsidios). Comunicación : 3,3% .

: . Alimentos y bebidas: 3,1% (Por encima del promedio general).

En el otro extremo de la tabla, sectores como Prendas de vestir (1,1%) y Educación (0,4%) funcionaron como anclas para evitar un índice mayor, evidenciando una recesión en el consumo de bienes no esenciales.

La Patagonia y la tendencia alcista del semestre

El análisis geográfico posiciona a la región Noreste como la más castigada con un 3,4%, mientras que la Patagonia registró un incremento del 2,6%, ubicándose levemente por debajo del promedio nacional junto al Noroeste.

Sin embargo, el dato que el equipo económico de Luis Caputo debe monitorear es la inercia inflacionaria. Lejos de apagarse, el IPC mostró un “sendero alcista” constante durante el último semestre:

Julio y Agosto: 1,9%

Septiembre: 2,1%

Octubre: 2,3%

Noviembre: 2,5%

Diciembre: 2,8%

Esta dinámica contrasta con la euforia oficial. Mientras el ministro Caputo califica el cierre anual como un “logro extraordinario” basado en el superávit fiscal y el control monetario tras el “feroz ataque político”, y el presidente Javier Milei lo resume en redes con un “Toto, el más grande”, la realidad estadística marca que los precios regulados (3,3%) siguen presionando la estructura de costos de las familias y las empresas.

Hacia adelante, el organismo dirigido por Marco Lavagna ya adelantó una modificación estructural: se cambiará la metodología de medición, abandonando la Encuesta de Gastos de 2004/2005 por una base actualizada a 2017/2018, lo que modificará la ponderación de los artículos en la canasta básica futura. (Agencia OPI Santa Cruz)