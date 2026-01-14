El mercado laboral perdió más de 190 mil empleos privados en dos años de gestión libertaria

- Publicidad -

Las planillas oficiales del sistema previsional muestran una realidad que contrasta con el optimismo discursivo. En octubre, el mercado laboral argentino registró la pérdida neta de 33.100 puestos de trabajo, una cifra que confirma la aceleración en la destrucción de empleo formal. El total de trabajadores aportantes cayó de 12.836.496 en septiembre a 12.803.362 al mes siguiente.

La Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) expone que la sangría no se detiene. Solo entre junio y octubre de 2025, el empleo asalariado privado perdió 71.000 puestos. Lo preocupante de la estadística de octubre es que la caída fue generalizada: afectó a todas las categorías, incluyendo al monotributo, un segmento que hasta ahora servía de refugio ante la crisis y que también mostró números en rojo en la medición mensual.

Balance de los dos primeros años de Javier Milei

Al auditar los números acumulados durante los primeros dos años de la actual gestión, la reconfiguración del mercado laboral es evidente. Se observa una destrucción marcada del empleo de calidad (asalariado) y una migración forzosa hacia el cuentapropismo.

Los datos duros del período son los siguientes:

Empleo Privado: Se desplomó de 6.385.800 a 6.191.600 puestos. El saldo es negativo en 194.200 asalariados menos.

Se desplomó de 6.385.800 a 6.191.600 puestos. El saldo es negativo en asalariados menos. Sector Público: La nómina retrocedió de 3.484.300 a 3.412.400, lo que representa un recorte de 71.900 agentes.

La nómina retrocedió de 3.484.300 a 3.412.400, lo que representa un recorte de agentes. Casas Particulares: Se registraron 29.100 bajas, cayendo el total a 435.400.

Se registraron bajas, cayendo el total a 435.400. Monotributo: Fue el único rubro que creció en el balance bianual, pasando de 2.037.800 a 2.150.000 (112.200 más).

Sectores golpeados y cambio de tendencia

La matriz productiva muestra grietas profundas. La mayor parte de la destrucción de empleo se concentra en cuatro ejes fundamentales: Industria, Comercio, Servicios Empresariales y Construcción. Específicamente, la industria manufacturera es el sector más castigado y el ritmo de despidos allí se está acelerando.

En la comparación intermensual de octubre, 10 de los 14 sectores relevados por la estadística oficial mostraron caídas. Si bien en el acumulado anual el monotributo muestra un alza del 2,5% (contra una caída del 5% en autónomos), la foto de octubre enciende las alarmas al mostrar que incluso este régimen simplificado dejó de absorber la mano de obra expulsada del sistema formal. El dato mata al relato: la reforma impulsada por el Gobierno aún no logra revertir una tendencia que precariza la estructura laboral argentina. (Agencia OPI Santa Cruz)