Javier Milei viaja a Paraguay para firmar el acuerdo con Europa

El presidente Javier Milei viajará a Asunción el sábado próximo con un objetivo central en su agenda internacional. El mandatario asistirá a la firma del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, un tratado que busca abrir las fronteras comerciales tras años de negociaciones estancadas.

Desde la Casa Rosada ven este paso como una victoria de gestión. El canciller Pablo Quirno aseguró que la medida permitirá que Argentina compita con reglas claras. El impacto esperado recae sobre la eliminación de aranceles, es decir, los impuestos que pagan los productos nacionales para ingresar al viejo continente.

Según los datos oficiales, la Unión Europea eliminará estas barreras impositivas para el 92% de las exportaciones argentinas. Además, otorgará acceso preferencial a otro 7.5%. Esto significa que casi la totalidad de la producción agrícola del Mercosur ingresará a un mercado de 450 millones de personas con ventajas directas.

Para las provincias patagónicas, este anuncio enciende una luz de alerta positiva y expectativa. Sectores claves de nuestra economía regional, que dependen de la colocación de productos en el exterior, podrían ver reducidos sus costos de exportación. Sin embargo, la letra chica del acuerdo será vital para entender cómo se protegen las industrias locales frente a la importación europea.

El expresidente Mauricio Macri, quien impulsó este acercamiento en 2019, celebró la noticia indicando que se abre una etapa inmejorable. No obstante, la foto en Paraguay no implica una aplicación inmediata. El tratado debe pasar una prueba de fuego institucional.

El Gobierno nacional deberá esperar que el bloque regional se expida formalmente. Posteriormente, el acuerdo tendrá que ser ratificado por los parlamentos de cada país. En Argentina, esto implica un nuevo debate en el Congreso, donde el oficialismo deberá conseguir los votos necesarios para validar lo firmado por el Ejecutivo. (Agencia OPI Santa Cruz)