La farsa política y la demagogia de manual. El “gracias” de Milei y el recorte de fondos del cual el presidente no habla

(Por: Giuliano Ventura para OPI Chubut) – Javier Milei aprovechó la ayuda natural que dio la lluvia en la cordillera y contribuyó a disminuir los incendios, para hacer una escueta comunicación en las resdes, agradeciendo a los brigadistas que trabajaron y trabajan en la zona de desastre forestal.
“Nada más heroico que arriesgar su vida por salvar la de otros“, dijo el presidente dedicándole la frase a los brigadistas que pelearon noche y día para apagar el infierno desatado en Chubut y agregó “gracias a todos los que trabajaron para que los recursos lleguen donde se necesiten“.
El ”gracias” del presidente suena bastante falso, si tenemos en cuenta que su administración ni bien asumió mandó un recorte de casi el 80% al presupuesto del Sistema Nacional del Manejo del Fuego. Allí, están los fondos para utilizar en las emergencias como en este caso, dado que anualmente en toda la cordillera chubutense y otras provincias, se generan incendios descomunales donde se pierde flora, fauna, vegetación natural, bosques con cientos de años, propiedades y vidas humanas. Por esto suena raro la frase de agradecimiento para los que trabajaron “para que los recursos lleguen donde se necesiten” (¿?).
En la furia por recortar gastos, el presidente quitó de un plumazo la capacidad de respuesta contra desastres forestales y el cuidado del déficit prevaleció sobre el patrimonio natural y la propiedad privada que tanto dice defender en sus discursos.
Una vez que el desastre ocurrió y el presidente quedó expuesto con sus controvertidas políticas de restricción presupuestaria, para justificar su desinversión y desmantelamiento del aparato preventivo y de acción sobre el desastre, acudió a la excusa patética de que el kirchnerismo se robaba todo y por eso fue necesario tomar una medida drástica respecto del manejo de esos fondos públicos. Falso.
Es absolutamente cierto que el kirchnerismo hizo un desastre peor que el fuego en relación al manejo (o desmanejo) de este sistema nacional, pero la solución no es hacerlo desaparecer ni desfinanciarlo, sino hacerlo más eficiente, activar los controles internos, ajustar el control de la trazabilidad de los fondos para que no se los roben, como los últimos fondos del año 2024 (ya no estaba el kirchnerismo en el gobierno) que nunca llegaron a Epuyén y fue motivo del enojo del Gobernador Torres en una conferencia de prensa ante la pregunta de un periodista.
Milei dinamitó la capacidad de respuesta contra los incendios forestales en la cordillera y ocurridos éstos, sale a agradecer a los que por su culpa, han tenido que poner el cuerpo en condiciones críticas, pero mira para otro lado cuando alguien le pregunta dónde está la plata destinada a emergencias de ese tipo.
¿Daños colaterales?
El presidente Milei muestra, una vez más, que usa un lanzallamas para matar una mosca (valga la analogía de la metáfora) porque por resguardarse argumentalmente tras el relato del derroche y el afano de los anteriores, intenta justificar la inacción del gobierno ante hechos de este tipo. En este caso, la teoría de “los daños colaterales” que aplica es aquella por el cual justificando una acción central (cuidar el déficit) se deja indefensos a pobladores andinos que año a año sufren los incendios. Todo sea por la salud económica del país.
El mismo “modelo de gestión” aplica a la obra pública, razón por lo cual no mantiene las rutas nacionales, donde diariamente muere gente; dejó a los discapacitados sin asistencia porque la corrupción kirchnerista abusaba y robaba fondos y retacea medicamentos en el PAMI y el ANSES porque los anteriores administradores los usaban como caja política (aunque la corrupción propia parece no molestarlo) y así podemos nombrar decenas de organismos los cuales en vez de eficientarlos y controlarlos como corresponde, los desfinancia y prácticamente no cumplen el rol social para el que fueron creados.
Javier Milei, en su mensaje hacia los brigadistas, no hizo más que extender su comportamiento ciclotímico y manipulador aplicado en este caso sobre un hecho grave por donde se lo mire, escudándose en la corrupción que pasó y arrasó con todo en la Argentina, pero él lleva dos años de gobierno y hasta acá no vemos denuncias, presos y causas abiertas al último presidente argentino: Alberto Fernández, aparentemente el culpable de todo pero responsable de nada, por cuanto la sociedad pensaba que le caerían por docenas las denuncias a él y a Massa, por la corrupción que aplicaron en todos los frentes, pero hasta ahora no es parte del interés de Milei, parece.
Nada de esto ocurre ciertamente; Milei prefiere quitarle los fondos a la sociedad, retroceder decenas de años en el combate del fuego en la zona andina (la más peligrosa y difícil de combatir) y permitir que se queme todo, a no ser por el sacrificio impagable de los brigadistas, bomberos, policías y la gente común que arriesga su vida en el combate desigual con los elementos, que el presidente solo pretende compensar con un “gracias” o mandando a Diego Santilli para la foto y que todo siga igual, porque el calor de los cipreses de 20 metros de altura, constituidos en antorchas gigantes, no llega a Olivos (aún). (Agencia OPI Santa Cruz)
Mejor presidente del siglo XXI, militate ésta:
Sandra Pettovello: Ministra de Capital Humano – Alimentos y contratos OEI
Karina Milei: Sec. Gral. de la Presidencia – Medicamentos / Tráfico de influencias
Diego Spagnuolo: Ex-titular de ANDIS – Coimas en medicamentos
Eduardo “Lule” Menem: Asesor Presidencial – Denuncia ANDIS
José Luis Espert: Diputado / Candidato – Vuelos privados y financiamiento
Escándalo de Medicamentos y ANDIS
Este es uno de los casos más recientes y directos que roza a la familia presidencial.
Se investiga un presunto esquema de coimas (sobornos) relacionado con la compra y provisión de medicamentos a través de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).2 Se filtraron audios que apuntarían a un mecanismo de recaudación ilegal.3
Funcionarios involucrados: * Javier Milei (Presidente) y Karina Milei (Secretaria General de la Presidencia): Denunciados por cohecho y administración fraudulenta.4
Diego Spagnuolo: Exdirector de ANDIS (destituido tras el escándalo).5
Eduardo “Lule” Menem: Asesor presidencial y figura clave en el armado político.
Denuncia penal presentada en la justicia federal (agosto 2025).
El “Caso Alimentos” (Ministerio de Capital Humano)6
Este escándalo estalló tras descubrirse toneladas de alimentos almacenados en galpones mientras se suspendía la entrega a comedores.7
Malversación de caudales públicos, incumplimiento de deberes y abuso de autoridad.8 Se investigan contratos con la OEI (Organización de Estados Iberoamericanos) para el pago de sobresueldos y transferencias millonarias al PNUD (Naciones Unidas) que habrían eludido controles estatales.9
Funcionarios involucrados: * Sandra Pettovello: Ministra de Capital Humano (imputada en varias causas).10
Pablo de la Torre: Exsecretario de Niñez y Familia (despedido en medio de acusaciones cruzadas).11
Varias causas abiertas.12 El juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi intervienen en las investigaciones sobre la trazabilidad de los fondos y la entrega de alimentos.
Criptomonedas ($LIBRA)
Un caso que conecta la actividad previa y el inicio de la gestión de Milei con el mundo financiero digital.
Presunta participación o promoción de una estafa piramidal o fraude financiero relacionado con la criptomoneda $LIBRA.
Involucrados: Javier Milei y promotores financieros como Hayden Davis.13
Más de cien denuncias penales presentadas; la justicia investiga el grado de responsabilidad del mandatario.
Nepotismo y Contrataciones en el Congreso
Aunque técnicamente son faltas a la ética pública, han derivado en cuestionamientos judiciales por el uso de recursos del Estado.
Casos destacados: * Vilma Bedia (Senadora LLA): Se denunció la contratación de casi una decena de familiares (hijos, hermanos, nueras) en su despacho.
Karina Milei: Cuestionada por el manejo de la estructura estatal y el ascenso de figuras cercanas sin experiencia técnica.
Francisco Adorni: Hermano del vocero presidencial, contratado como asesor en el Ministerio de Defensa con un sueldo millonario.
Otros casos
Caso Kueider: El senador Edgardo Kueider (aliado clave en el Senado) fue detenido en Paraguay con 200.000 dólares no declarados.14 Aunque no es funcionario directo, su cercanía legislativa con el oficialismo impactó políticamente.
Venta de Tierras Públicas: Investigaciones sobre decretos que facilitan la enajenación de bienes del Estado a sectores presuntamente favorecidos.
Uso de aviones privados: Se investiga al diputado José Luis Espert por viajes realizados en aviones de empresarios vinculados a causas judiciales
Después de leer esto contame cómo es eso de el mejor presidente del siglo: RATA
A Lassagno no le viene bien nadie! 1- Hay más o menos incendios qué en los últimos 20 años?, 2- No es mejor alquilar los aviones y helicopteros en el país en Chile donde sea que tener LA FLOTA NACIONAL DE PREVENCIÓN bla bla bla o sea una gran caja permanente? 3- Lo de las rutas tiene razón pero a) Si apenas tienen el presupuesto nacional en equilibrio la idea de Lassagno es que emitan para generar más inflación aún no controlada? b) Lassagno le quiere dar las rutas a los nuevos Lázaro y Cia del los cuadernos? c) Alguno de ellos habrá pagado éste artículo?
Habría que ver quién te pagó a vos por tu comentario que ni siquiera tuvo en cuenta que ni te fijás en el nombre de quien lo escribió y que no fue Lasagno a quien nombrás una y otra vez. Y todo lo demás que planteás ya está contestado en el artículo. Es cuestión de aprender a leer nomás y no de agredir por agredir.
Acuerdo plenamente , bajo consigna de "cuidar el deficit" persiste, centraliza y profundiza la corrupción…..
Coincido con el autor::::::: se rasgan las vestiduras cuando la cagada está hecha pero como el humo nunca le va a llegar a la habitacion de Karina,que carajo les impporta……….
Orsini, aparte, no solo Lasagno, sino la gran mayoría exige respuestas ya. Cómo si estos gobiernos, tanto nacional como provincial hubieran recibido un pais o una provincia con una economía solida.
Si invierten en algo, para ellos está mal. Por qué no hizo esto otro?;simple. Porque el que gobierna tiene las herramientas que le dio el pueblo. La facultad y legitimidad de los votos.
Estamos muy seguros de lo que votamos
También sabemos que habrá más despidos del Estado y está muy bien.
Todo se nos encarece por sostener a estos parásitos.
Basta del Estado benefactor y protector.
Todos tenemos derechos. Los que aportamos nuestros impuestos y trabajamos queremos vivir mejor. Más educación. Más salud. Más seguridad. Un estado pequeño.
El problema de este gobierno es que es escondedor como los demas. Tiene buenas intenciones y para llegar a la marca de los K les falta muuuchooo pero ciertos comportamientos de Milei dejan mucho que desear y esto de dar las gracias y no mandar guita es como el pésame no sirve para nada
