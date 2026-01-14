La justicia investiga un conflicto en una comunidad como origen de los incendios forestales en Chubut

- Publicidad -

(OPI Chubut) – El fiscal jefe de la Fiscalía de Lago Puelo, Carlos Díaz Mayer, y el jefe de la Policía de Chubut, Andrés García anunciaron que hubo una serie de allanamientos en el marco de la investigación sobre el inicio intencional del fuego que afecta la zona de Puerto Patriada, Epuyén y El Hoyo.

Este lunes se conoció que durante los procedimientos se secuestraron 5 celulares en viviendas de una comunidad próxima al sitio donde se inició el fuego en Puerto Patriada.

El incendio ya afectó a más de 12 mil hectáreas y consumió viviendas, zonas productivas y bosque nativo.

Dentro de la investigación judicial se observaron cámaras de seguridad donde se presume que al menos dos camionetas iniciaron una mudanza horas previas a los incendios.

“Las camionetas estaban cargadas de elementos personales, incluso varios elementos en cajas ya preparadas tipo mudanza. Esto llamó la atención porque la mayoría de los vecinos, debido a la violencia con la que se inició el incendio, no llegaron a sacar ni su documentación personal” informó el jefe de Policía.

El funcionario policial señaló que “esta teoría se vio reforzada por la presencia de dos testigos que pidieron reservar su identidad y que habían visto dos vehículos que pertenecían a una comunidad ubicada camino a Patriada, que queda a escasos metros del lugar donde el perito detectó que se inició este incendio”.

Los testigos señalaron que dentro de la comunidad “había una disputa por las tierras”, tras la llegada de una mujer de Buenos Aires que se instaló hace poco más de dos años.

Según dijo García, la mujer “exigía ser reconocida como integrante de esta comunidad, que está ubicada dentro de la reserva. Esto fue rechazado de plano por los otros miembros y se generó una situación de conflicto que incluso tuvo medidas judiciales como una prohibición de acercamiento”.

El fiscal Díaz Mayer aseguró que no hay personas detenidas y dijo que “hasta que no tengamos el resultado de las pericias a los teléfonos celulares no vamos a imputar porque no tenemos todavía los elementos necesarios. Vamos a ver si de la evidencia fiscal surge la confirmación de la situación de estas personas en las actividades ilícitas que estamos investigando”. (Agencia OPI Chubut)