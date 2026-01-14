Maduro respalda a Delcy Rodríguez desde su reclusión en EEUU

- Publicidad -

Desde su lugar de reclusión en Estados Unidos, el dictador Nicolás Maduro envió una segunda directiva política a Venezuela canalizada a través de sus equipos jurídicos y transmitida públicamente por su hijo, el diputado Nicolás Maduro Guerra. El mensaje central exhorta a la población y a las bases partidarias a depositar su confianza plena en la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, buscando consolidar el liderazgo interino tras la operación militar extranjera que descabezó al Ejecutivo a principios de mes.

El parlamentario dio a conocer la comunicación durante una movilización popular en Caracas, citando textualmente la instrucción de confiar en el equipo que se encuentra al frente de la gestión actual. Según lo expresado por Maduro Guerra, tanto el mandatario como Cilia Flores hicieron llegar la confirmación de que se mantienen firmes y fuertes, con claridad sobre el papel de lucha que deben desempeñar y con tranquilidad de conciencia respecto a su situación legal y política actual.

La intervención del diputado tuvo como objetivo principal blindar la unidad del oficialismo ante lo que calificó como campañas de desinformación diseñadas para generar fracturas internas en el movimiento. El llamado a la cohesión nacional incluyó la advertencia estricta de recurrir únicamente a fuentes oficiales y mantener la claridad política e ideológica frente a los intentos de confusión que surgen en un escenario que el propio entorno del mandatario reconoce como complejo para el país.

El respaldo a la gestión de Rodríguez y la exigencia de liberación de los detenidos fueron los ejes de la protesta protagonizada por trabajadores del transporte en diversos puntos de la capital venezolana. Este despliegue político ocurre como respuesta directa a la incursión militar de Estados Unidos ejecutada la madrugada del 3 de enero, operativo que culminó con la captura y extracción de la pareja presidencial y que dejó un saldo reportado de al menos cien muertos, decenas de heridos y daños estructurales en cuatro ciudades. (Agencia OPI Santa Cruz)