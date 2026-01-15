El Banco Central aceleró la compra de divisas y se alzó con 187 millones de dólares

- Publicidad -

La pizarra del mercado cambiario oficial mostró hoy un movimiento inusual que rompe con la inercia de los últimos meses. El Banco Central (BCRA) ejecutó una compra de divisas por US$ 187 millones, marcando el registro más alto desde abril de 2024, fecha en la que se levantó el cepo cambiario. Con esta operación, las reservas brutas de la entidad se ubicaron en US$ 44.717 millones, un nivel que busca alinearse con las exigencias de acumulación planteadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El análisis de la planilla de operaciones de la autoridad monetaria revela un cambio de tendencia agresivo en el inicio del calendario. Mientras que durante todo el año 2025 el organismo apenas había logrado comprar US$ 198 millones, en lo que va del presente ejercicio ya acumula compras netas por US$ 520 millones. La aceleración es técnica y responde a la necesidad de caja: el mercado observa estos movimientos como la única garantía tangible frente a los vencimientos de deuda que debe afrontar el Tesoro este año.

El flujo de divisas y la deuda externa

El desglose de la semana operativa expone la estrategia de intervención del Central para aprovechar la calma cambiaria de corto plazo. Los datos duros indican:

Entre lunes y martes se adquirieron US$ 110 millones ( US$ 55 millones diarios).

( diarios). La compra de hoy representa casi la totalidad de lo acumulado en el año anterior.

El organismo volvió a posicionarse como comprador neto tras meses donde la acumulación de reservas era el déficit principal del programa económico.

Para los analistas financieros, el BCRA logró despejar las tensiones cambiarias inmediatas, lo que habilitó esta ventana de liquidez. Sin embargo, la lupa está puesta en la sostenibilidad de estas compras, dado que la acumulación de dólares no es opcional, sino el único mecanismo disponible para evitar un estrés financiero ante los acreedores externos. (Agencia OPI Santa Cruz)