Investigan el homicidio de una mujer en Comodoro Rivadavia

(OPI Chubut) – Valeria Schwab de 38 años fue hallada muerta el miércoles a la madrugada en la zona del Cerro Chenque tras una intensa búsqueda de la policía ante una denuncia para conocer el paradero que presentó la familia.

La mujer había salido a caminar por la zona costera de la ciudad del sur de Chubut y tras hallarse el cuerpo sin vida se inició una investigación por homicidio dado que se trata de una “muerte violenta forzada”, indicó el fiscal Marcelo Crettón.

La noticia generó tal conmoción entre familiares y vecinos que durante la tarde del miércoles realizaron una masiva marcha hacia la Unidad Regional de la Policía de Chubut.

Crettón brindó una conferencia de prensa para confirmar la causa caratulada como homicidio y el inicio de una investigación para analizar todas las hipótesis posibles.

“Tuvimos conocimiento del hecho cerca de las 4 de la mañana. Nos hicimos presentes en el lugar y constatamos que el cuerpo se encontraba sin vida, con escoriaciones visibles. Ahora es fundamental la autopsia porque nos va a permitir conocer más circunstancias de la investigación”, sostuvo el fiscal.

La justicia investiga el recorrido que realizó la joven, quien había salido de su domicilio alrededor de las 21.50 del martes.

El cuerpo fue encontrado en un barranco ubicado antes del sector conocido como Eureka, en una zona que habitualmente es utilizada por personas que caminan o realizan actividad física.

Crettón describió que Valeria era “una persona de buena altura y condición atlética, lo que refuerza la hipótesis de un ataque con intervención de terceros”.

“Hay un elemento faltante considerado clave: el teléfono celular de Valeria” añadió el funcionario judicial.

Crettón dijo que “hay un abanico de sospechas. No se puede descartar absolutamente nada. No es normal que haya pasado esto en la ciudad”. (Agencia OPI Chubut)