Trabajo multó a ADOSAC por medidas de fuerza durante la conciliación obligatoria

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Santa Cruz notificó al gremio Asociación Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) de una multa millonaria por no haber acatado la conciliación obligatoria durante julio de 2025.

El importe es de poco más de 126 millones de pesos aseguraron desde el sindicato docente.

Desde Trabajo indicaron que ADOSAC realizó un paro por 48 horas el 7 y 8 de julio que ocasionó la suspensión de clases en el marco de una conciliación obligatoria.

En la notificación señalan que “no acatar la conciliación obligatoria constituye una infracción sancionable según lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 2450, que establece que el incumplimiento de resoluciones o disposiciones será penado con multa, conforme al artículo 47, el cual dispone que el procedimiento se graduará entre un mínimo equivalente a un salario de la categoría Maestranza Inicial A hasta un máximo que resulta de multiplicar dicho salario por el número de personal en relación de dependencia”.

El organismo laboral indica que “promediando la totalidad de docentes de los días 7 y 8 de julio del corriente año, el mismo asciende a 14.022 docentes de Santa Cruz” y señala que “el promedio de la cantidad de docentes que realizaron la medida de fuerza era de poco más de 8 mil”.

Trabajo sostuvo que si bien la multa ascendía a “casi 14 mil millones de pesos. Se considera razonable y proporcional aplicar una multa equivalente a 100 salarios de la categoría de referencia, lo que asciende a un total de $126.714.480”.

Desde ADOSAC rechazaron la multa y apelarán a la decisión de la cartera laboral. (Agencia OPI Santa Cruz)