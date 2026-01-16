El consumo privado se frenó en diciembre y registró la primera caída interanual del año

- Publicidad -

El año 2025 cerró con una estadística de doble cara que requiere una auditoría minuciosa para no caer en triunfalismos infundados. Si bien el Índice de consumo privado (ICP-UP) mostró un incremento acumulado del 10,3% respecto al promedio del 2024, la tendencia de los últimos cinco meses encendió las alarmas de los analistas. El informe elaborado por la Universidad de Palermo confirma que el mercado se desaceleró y volvió a niveles operativos similares a los del período 2022/2023, manteniéndose todavía lejos de los picos alcanzados en 2017.

La fotografía de diciembre es la que preocupa al sector productivo. El consumo privado registró una baja del 1,0% con respecto a noviembre, marcando la tercera caída mensual consecutiva. Más grave aún fue el comportamiento interanual, donde la contracción alcanzó el 2,5%, convirtiéndose en la primera retracción de este tipo en todo el ejercicio fiscal.

El semáforo rojo de la recaudación y los servicios

El informe técnico destaca un dato que golpea directamente a las arcas del Estado: la recaudación del IVA sufrió su segunda caída consecutiva. Al descontar el efecto inflacionario, este indicador clave mostró una baja real del 4,8% en diciembre.

El financiamiento del consumo también exhibió signos de agotamiento. Los préstamos mostraron un menor ritmo de expansión y las compras con tarjetas de crédito apenas aumentaron un 17,2% interanual, una cifra pálida si se la contrasta con el 70% que se registraba a mitad de año.

La dispersión de precios y poder adquisitivo generó un escenario de ganadores y perdedores muy marcado en el cierre de año:

Combustibles: Las ventas se contrajeron un 2,3% interanual, cayendo por primera vez en el año

Las ventas se contrajeron un interanual, cayendo por primera vez en el año Carne Vacuna: El consumo bajó un 6,8% interanual, acumulando cinco meses de mermas consecutivas.

El consumo bajó un interanual, acumulando cinco meses de mermas consecutivas. Indumentaria: En el rubro de bienes semidurables, las ventas en centros de compra cayeron entre un 7% y un 9,5% en octubre.

En el rubro de bienes semidurables, las ventas en centros de compra cayeron entre un y un en octubre. Inmuebles: Las escrituras en la Ciudad de Buenos Aires cayeron un 9,2% en noviembre, el primer retroceso del año para el sector.

Los nichos que resistieron el ajuste

Pese al freno general, ciertos sectores de bienes durables y recreación lograron esquivar la tendencia negativa, impulsados probablemente por estrategias de resguardo de valor o estacionalidad.

El patentamiento de automóviles logró un repunte del 13,6% interanual y el de motos saltó un 20,3% durante diciembre. En paralelo, las ventas en jugueterías registraron un alza del 11,4% y los restaurantes tradicionales mostraron una recuperación del 5,6% en noviembre, revirtiendo las caídas previas en turismo y espectáculos.

El balance final deja en evidencia que, aunque el promedio anual muestre números azules, la economía real llegó a diciembre con el tanque de reserva y una caída en el consumo masivo que no se puede maquillar. (Agencia OPI Santa Cruz)