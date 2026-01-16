El Gobierno fijó límites estrictos de consumo para mantener los subsidios de luz y gas

- Publicidad -

La administración central decidió modificar nuevamente las reglas del juego para la facturación de servicios públicos. A través de la Resolución 13/2026, publicada este viernes en el Boletín Oficial, la Secretaría de Energía oficializó la implementación de los Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). La normativa no solo cambia la nomenclatura administrativa, sino que establece techos técnicos al consumo y elimina beneficios previos como la Tarifa Social Federal de Gas.

El corazón de esta medida es la creación del Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF). Este sistema absorberá la información del antiguo RASE y pondrá bajo la lupa la composición del grupo familiar de cada usuario. La gestión operativa, que incluye la revisión del padrón y los mecanismos de inscripción, quedará en manos de la Subsecretaría de Transición y Planeamiento Energético. Los contribuyentes que necesiten actualizar su situación deberán hacerlo mediante formularios digitales o presencialmente en las oficinas de la ANSES.

Los números finos del consumo base

El nuevo esquema introduce el concepto de “bloques de consumo base” para la energía eléctrica, una variable crítica que definirá el costo final de la factura. El Gobierno ha trazado una línea divisoria estricta para determinar qué porción del consumo recibirá asistencia estatal:

300 kWh será el límite mensual subsidiado durante los meses de verano (diciembre a febrero) y en la temporada invernal (mayo a agosto).

será el tope máximo para el resto de los meses del año. 370 kWh y 550 kWh son los topes diferenciados exclusivos para zonas cálidas y muy cálidas durante el verano, dejando fuera de esta excepción específica a las regiones frías en la letra chica de los beneficios estivales.

En lo que respecta al gas natural y al gas propano indiluido por redes, la normativa indica que se mantendrán los bloques de consumo vigentes en regulaciones anteriores.

Otro punto sensible es la situación del Programa Hogar. La resolución otorga un plazo de seis meses para migrar a los beneficiarios de garrafas al nuevo régimen de subsidios focalizados. Sin embargo, el dato más duro para el bolsillo de los sectores vulnerables es la confirmación del cese definitivo de la Tarifa Social Federal de Gas, un mecanismo de contención que queda derogado con la entrada en vigencia del SEF. El impacto real en las boletas se sentirá en cuanto se publiquen los nuevos precios mayoristas del sistema. (Agencia OPI Santa Cruz)