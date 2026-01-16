Investigan por femicidio la muerte de Valeria Schwab y asignan a fiscal en la causa

- Publicidad -

(OPI Chubut) – La Justicia de Chubut encomendó a la fiscal María Laura Blanco la investigación del asesinato de Valeria Schwab en Comodoro Rivadavia y la causa se caratuló como femicidio.

Schwab fue hallada sin vida el miércoles a la madrugada en cercanías de la ladera del cerro Chenque en la zona costera de Comodoro Rivadavia, cuando horas antes sus familiares hicieron una denuncia para conocer su paradero al no regresar de una caminata.

El Ministerio Público Fiscal informó este jueves que la fiscal Blanco fue asignada para la investigación del asesinato de Valeria Schwab, y dirige el equipo interdisciplinario forense.

Desde el organismo remarcaron la necesidad de “mantener estricta reserva y prudencia respecto de la información” que se difunde sobre el caso, a los fines de no entorpecer la investigación.

También solicitaron la colaboración de posibles testigos que “puedan aportar datos de interés que ayuden al esclarecimiento del hecho”.

El cuerpo de Valeria Schwab fue encontrado en una zona de barrancos cercana al cementerio viejo, a metros de la Ruta Nacional N° 3. (Agencia OPI Chubut)