Un perro halló rastros de Gabriel Mileca que es buscado intensamente hace una semana

Un perro de la Policía de Santa Cruz halló este jueves rastros odoríferos de Gabriel Mileca, el hombre de 42 años que es buscado intensamente desde el sábado 10 de enero tras escapar del Centro de Salud Mental de Río Gallegos.

Este jueves alrededor de las 17 horas se inició una búsqueda K9 con un perro adiestrado para tal fin y se localizaron rastros odoríferos del joven en el barrio 400 departamentos.

Desde la fuerza de seguridad se indicó que el rastro confirma que Mileca estuvo físicamente en un punto determinado de la ciudad.

Bajo un protocolo estricto de actuación, un efectivo realizó la guía del perro que realizó el rastreo en el populoso barrio de la capital santacruceña.

El operativo estuvo a cargo del Subcomisario Alejandro Cussi, junto a su equipo, y el perro “Pampa”, entrenado específicamente para el seguimiento de rastro humano individualizado.

“Todo el procedimiento se garantizó la cadena de custodia, evitando cualquier tipo de contaminación ambiental que pudiera alterar el trabajo del can o generar falsos positivos” señalaron oficialmente.

Además, señalaron que “si bien el rastro no logró consolidarse en un trayecto continuo de salida del edificio, la marcación positiva obtenida es suficiente para afirmar que Mileca estuvo físicamente en el monoblock señalado”.

El operativo de rastrillaje y la investigación judicial seguirá en las próximas horas para saber qué ocurrió con el paradero de Mileca. (Agencia OPI Santa Cruz)