Fiscalía sigue varias líneas de investigación por el femicidio de Valeria Schwab

(OPI Chubut) – El Ministerio Público Fiscal emitió un comunicado donde aclara la información difundida en medios de comunicación y redes sociales en relación con la investigación por el femicidio de Valeria Schawb, ocurrido en Comodoro Rivadavia descartando que haya pruebas suficientes para indicar al autor y/o autores del crimen que conmociona a la ciudad del sur de Chubut.

“Son varias las líneas de investigación que se encuentran en desarrollo y que la persona mencionada públicamente en las últimas horas forma parte de una de las hipótesis, pero hasta el momento no existe ningún elemento de prueba objetivo que permita afirmar su autoría en el hecho” indicaron.

Asimismo, si se conoció que Valeria Schawb fue abusada sexualmente y golpeada hasta su muerte.

Los investigadores de la Fiscalía de Comodoro Rivadavia reiteró “la necesidad de mantener estricta reserva y prudencia en la difusión de información vinculada al caso, con el objetivo de no entorpecer el avance de la investigación judicial”.

Además, recordaron que “la causa continúa en etapa investigativa y que toda información oficial será comunicada únicamente por las autoridades judiciales competentes”. (Agencia OPI Chubut)