Preocupa la apertura de importaciones y rebaja de impuestos en productos importados

(OPI TdF) – El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella criticó la medida del gobierno nacional de rebajar impuestos a los productos importados y abrir las importaciones de celulares que repercutirá en la actividad industrial de la isla.

Este jueves, el mandatario fueguino se reunió con la cúpula de la Unión Obrera Metalúrgica para evaluar el impacto de las medidas sobre la actividad fabril.

Melella junto a la ministra de Producción y Ambiente, Karina Fernández mantuvieron una reunión con Oscar Martínez, secretario general de la UOM Río Grande, acompañado por el secretario adjunto del sindicato, Marcos Linares.

Martínez afirmó que “no estamos solamente preocupados, sino ocupados desde siempre por encontrar alguna alternativa que nos permita garantizar la continuidad de la industria fueguina y sobre todo de los puestos de trabajo, como uno de los legítimos derechos que venimos defendiendo”.

“Buscamos avanzar en la búsqueda de alternativas que nos permitan defender el tema principal: los puestos de trabajo y la continuidad de la producción en Tierra del Fuego”, indicó el dirigente gremial.

Martínez argumentó que la industria fueguina se ve “muy afectada por la actual política económica y macroeconómica que lleva adelante el gobierno nacional, que está trayendo condiciones terribles para los sectores productivos en todas partes”. (Agencia OPI Tierra del Fuego)