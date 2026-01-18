Piden investigar llamadas de funcionarios tras la muerte de Nisman

- Publicidad -

Se cumplieron once años del hallazgo sin vida del fiscal Alberto Nisman y el reclamo de justicia volvió a las calles. Una multitud realizó una procesión ciudadana hacia las torres Le Parc en Puerto Madero bajo la consigna de que su muerte no fue un suicidio, sino un magnicidio.

El aniversario llega en un momento de alta tensión internacional. La reciente decisión del gobierno de declarar a la Fuerza Quds de Irán como organización terrorista le dio un nuevo peso político a los homenajes de este año.

La madre del fiscal, Sara Garfunkel, encabezó la caminata desde el Boulevard Azucena Villaflor hasta el complejo donde su hijo fue encontrado muerto el 18 de enero de 2015. Aquella fecha marcó un antes y un después en la política nacional, horas antes de que Nisman presentara pruebas contra el gobierno de entonces en el Congreso.

- Publicidad -

Nuevos datos en la causa

Durante el acto central, el legislador Waldo Wolff y el periodista Daniel Santoro expusieron detalles sobre el estancamiento y los avances de la investigación. El foco estuvo puesto en las maniobras de encubrimiento.

Santoro reveló que el fiscal Eduardo Taiano detectó decenas de llamadas de ex funcionarios. Según la investigación, estas comunicaciones buscaban instalar la teoría del suicidio en los medios apenas se conoció la noticia, antes de cualquier pericia oficial.

Además, se profundizó la hipótesis sobre una “SIDE paralela”. Se sospecha que elementos de inteligencia vinculados al Ejército realizaron tareas de espionaje ilegal sobre el fiscal y su familia días antes del hecho.

La agenda de los homenajes

Waldo Wolff fue contundente al recordar la figura del fiscal. Aseguró que Nisman fue un hombre que se animó a denunciar al poder de turno y pagó con su vida por esa decisión.

Los actos continuarán mañana lunes. A las 8:45 habrá una disertación en la DAIA con la presencia de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, ex esposa del fiscal.

Posteriormente, a las 10 de la mañana, la AMIA realizará su propio homenaje. Las autoridades de la entidad judía buscarán reforzar el pedido de esclarecimiento en un contexto donde las amenazas externas vuelven a ser una preocupación para la seguridad nacional. (Agencia OPI Santa Cruz)