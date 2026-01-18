Terra Ignis abre convocatoria a petroleras hasta el 15 de febrero

- Publicidad -

(OPI TdF) – El Gobierno de Tierra del Fuego, a través del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, ha formalizado una maniobra clave en su política energética: la transferencia de títulos de propiedad de bloques hidrocarburíferos a la empresa estatal Terra Ignis. Sin embargo, lejos de plantear una estatización operativa, la administración de Gustavo Melella sale urgentemente al mercado a buscar socios privados que aporten el capital que la provincia no posee.

La búsqueda de capital privado

Bajo la retórica de la “soberanía energética”, la ministra Gabriela Castillo confirmó que la escrituración de las áreas es el paso previo necesario para una convocatoria pública exprés. El plazo es perentorio: las empresas interesadas tienen solo hasta el 15 de febrero para presentar sus propuestas.

Esta urgencia revela la necesidad de la provincia de reactivar o sostener la producción en un contexto donde la petrolera de bandera, YPF, se encuentra en un proceso de reestructuración de sus activos en cuencas maduras. Castillo admitió que, si bien hay una “primera etapa” de transición con YPF para garantizar la producción actual, el objetivo central es la entrada de nuevos jugadores.

Requisitos y condiciones

El anuncio oficial intenta despejar dudas sobre la transparencia del proceso, un punto sensible en la historia de las concesiones petroleras en el sur. Según la funcionaria, la convocatoria no es una adjudicación directa, sino un llamado abierto a operadoras que puedan demostrar dos condiciones excluyentes:

Solvencia Técnica: Experiencia comprobable en operación de campos.

Experiencia comprobable en operación de campos. Capacidad Financiera: Espalda económica para ejecutar un plan de inversión concreto.

El doble discurso: Control estatal vs. Operación privada

El comunicado oficial destaca el “control estatal sobre recursos estratégicos”, pero la realidad técnica indica que Terra Ignis actúa, en esta instancia, como titular de los activos, mientras que el riesgo y la inversión operativa se transfieren al sector privado.

“La inversión privada que captemos será el motor para hacer crecer de manera significativa la explotación”, reconoció la Ministra, dejando en claro que el Estado fueguino no asumirá el costo del desarrollo exploratorio o de explotación secundaria.

Impacto en la economía local

Para el trabajador petrolero y las pymes de servicios de Río Grande, este anuncio abre un interrogante y una expectativa. La salida o reducción de la participación de YPF requiere un reemplazo inmediato para evitar la caída de la actividad y las regalías. La promesa gubernamental es que las nuevas operadoras presenten un “plan de explotación detallado” que asegure empleo y desarrollo regional.

Los pliegos y detalles técnicos para las empresas interesadas ya se encuentran disponibles en el portal oficial de la provincia. (Agencia OPI Tierra del Fuego)