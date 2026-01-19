Promulgan ordenanza que regula aplicaciones de servicio de transporte en Ushuaia

- Publicidad -

(OPI TdF). La Municipalidad de Ushuaia promulgó la ordenanza que regula la actividad de las aplicaciones de servicio de transporte privado de pasajeros en la capital fueguina, cuya norma fue aprobada el 2 de enero por el Concejo Deliberante.

Se trata de la Ordenanza Municipal N° 6591/26 que regula el servicio privado de transporte de personas mediante plataformas digitales dentro del ejido urbano de la ciudad.

Allí se establece el régimen de fiscalización y control municipal donde la autoridad de aplicación será la Secretaría de Gobierno Municipal.

- Publicidad -

El artículo 2° de la norma define a la persona prestadora como la titular dominial del vehículo afectado al servicio, “quien puede conducir la unidad o autorizar a terceros para dicha tarea, siempre que tanto el prestador como los choferes asignados se encuentren inscriptos en el Registro Municipal Unificado de Conductores (ReMuCo)”.

Los automotores destinados a la prestación del servicio deben cumplir con una gama de requisitos técnicos y de seguridad establecidos por la reglamentación nacional y provincial vigente.

Además, se estableció que las empresas de redes de transporte “deberán garantizar que la operatoria se ajuste a la legislación nacional vigente” y se deberá asignar viajes únicamente a prestadores que “cumplan con las disposiciones de la ordenanza municipal, contando con seguros de responsabilidad civil y cobertura para pasajeros transportados, conforme normativa aplicable y reglamentación”. (Agencia OPI Tierra del Fuego)