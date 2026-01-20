AMET exigió a Trabajo la apertura urgente de paritarias para el ciclo 2026

- Publicidad -

La Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) formalizó un pedido de audiencia urgente ante el ministro de Trabajo, Ezequiel Verbes, para iniciar la discusión salarial con el Consejo Provincial de Educación (CPE). El sindicato busca anticiparse al calendario habitual de febrero y exige tratar la recomposición de haberes antes del inicio del ciclo lectivo 2026, bajo el argumento de que los salarios del sector han quedado, como mínimo, un 30% por debajo del costo real de vida en la provincia.

El análisis económico presentado por el gremio en su nota a la cartera laboral cuestiona la capacidad de los indicadores oficiales para reflejar la realidad del bolsillo santacruceño. Si bien el INDEC marcó una inflación de 2,6% en diciembre, el acumulado anual de 2025 en la Patagonia trepó al 32,9%, consolidándose como el más alto del país. AMET sostiene que ni siquiera esa cifra captura el impacto real en la economía doméstica, donde rubros como alquileres, combustibles y telefonía presionan sobre el poder adquisitivo mucho más allá de lo que indican los promedios estadísticos generales.

Desde la entidad sindical pusieron el foco en lo que denominan una distorsión histórica de precios en la región. Según sus estimaciones, vivir en Santa Cruz cuesta entre un 30% y un 40% más que en el centro de Argentina debido a las distancias y los costos logísticos. El gremio explicó la mecánica que perjudica al trabajador local: ante un mismo porcentaje inflacionario, la brecha nominal se agranda en el sur porque los precios de partida ya son elevados, lo que licúa el salario de los técnicos con mayor velocidad que en otras jurisdicciones.

Más allá de la urgencia monetaria, el reclamo incluye la exigencia de mantener activas las subcomisiones de trabajo. AMET pretende que la discusión no se agote en lo salarial y abarque las problemáticas estructurales de las escuelas técnicas, exigiendo soluciones concretas en infraestructura edilicia y condiciones laborales y administrativas que hoy afectan el normal dictado de clases. (Agencia OPI Santa Cruz)