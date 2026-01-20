Construirán casas para familias perjudicadas por el deslizamiento del cerro Hermitte

- Publicidad -

(OPI Chubut) – El gobierno de Chubut anunció este lunes que construirán viviendas para las familias perjudicadas por el deslizamiento del cerro Hermitte en Comodoro Rivadavia, que afectó a tres barrios y se tuvieron que evacuar a más de 90 familias.

El programa de asistencia para las familias damnificadas se implementará mediante un plan de viviendas en el cual se invertirán unos 5.500 millones de pesos y se realizará un aporte inicial de 500 millones de pesos al municipio local.

El gobernador Ignacio Torres confirmó la asistencia al intendente Othar Macharashvili y el primer desembolso se utilizará para cubrir los costos de alquiler de las personas evacuadas.



La construcción de viviendas a través del sistema Steel Framing, como se conoce al mecanismo de construcción en seco en el cual la estructura principal está compuesta por perfiles de acero galvanizado.

En tanto, el Ministerio de Desarrollo Humano y Familia articula acciones con la Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia para acompañar a las familias damnificadas.

El miércoles se realizará un relevamiento de la situación para conocer el total de familias que deberán recibir asistencia. (Agencia OPI Chubut)