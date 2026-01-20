La CGT alerta que la reforma laboral aumentará la precariedad

- Publicidad -

La tensión entre el sindicalismo y el Ejecutivo nacional suma un nuevo capítulo. Desde la Confederación General del Trabajo (CGT), advirtieron hoy que existe una “creciente consciencia” social sobre los peligros de la reforma impulsada por la administración de Javier Milei.

El cosecretario general de la central obrera, Jorge Sola, fue tajante al analizar el escenario actual. Según el dirigente, el proyecto oficial busca “profundizar la precariedad laboral y eliminar derechos consagrados por la Constitución”, una postura que, asegura, ya es percibida claramente por los sectores más jóvenes.

El impacto en la economía real

Más allá de la letra chica de la ley, el análisis de la CGT apunta al modelo económico de fondo. Sola sostuvo que la crisis que atraviesan las empresas no se debe a la legislación vigente, sino a una gestión que “prioriza lo financiero y abandona la productividad”.

Esta distinción es clave para las economías regionales. Cuando se habla de “destruir el tejido industrial”, se hace referencia directa al cierre de PyMes y comercios que no pueden competir contra la bicicleta financiera o la caída de ventas.

Bolsillos flacos y recaudación en baja

Los datos que maneja el sindicato reflejan una realidad que se siente en la calle: caída del consumo, aumento de la desocupación y un desplome en la recaudación fiscal. Este último punto es crítico para las provincias, ya que menos recaudación nacional significa menos fondos por coparticipación.

“Aún a la gente con trabajo, la plata le alcanza cada vez menos”, sentenció el dirigente, poniendo el foco en el endeudamiento que están asumiendo las familias para cubrir gastos básicos.

La batalla judicial

De cara al tratamiento legislativo, el mensaje hacia el Congreso fue directo: legislar a favor de los trabajadores y no “castigarlos”.

No obstante, Jorge Sola anticipó el futuro de la normativa si llegara a aprobarse. El dirigente se mostró confiado en que los tribunales actuarán de freno, dictaminando la “total inconstitucionalidad” del proyecto enviado por el Gobierno. (Agencia OPI Santa Cruz)