Sindicato petrolero en alerta y movilización por paritarias

El Sindicato de Petróleo, Gas y Energías Renovables (SIPGER) de Santa Cruz declaró el estado de alerta y movilización ante la falta de revisión del acuerdo paritario con el sector empresarial.

En un comunicado, el gremio petrolero señaló que “la medida se adopta como consecuencia directa de la negativa del sector empresarial a dar respuesta al pedido de revisión del período paritario vigente, tal como se encuentra establecido en el último acuerdo salarial”.

En ese sentido pidió que “el sector empresarial se siente a discutir seriamente una recomposición acorde a la realidad actual”.

Además, advirtió que esta situación se da “en un contexto de profunda complejidad para la actividad hidrocarburífera en Santa Cruz, la falta de voluntad para discutir una adecuación salarial resulta inadmisible”.

Desde el SIPGER afirmó que “los trabajadores realizan un enorme esfuerzo para mitigar las consecuencias de la salida de YPF y de otras operadoras, situación que ha provocado caída de producción, pérdida de puestos de trabajo, desinversión y un deterioro general de las condiciones de la industria en la provincia”.

“Frente a este escenario, sostener una pauta salarial que ya quedó desfasada por la realidad económica nacional y del sector significa trasladar el peso de la crisis a quienes todos los días sostienen la actividad” indicó.

Además, detalló que “la pauta salarial vigente ha resultado insuficiente frente al impacto de la economía real y el encarecimiento del costo de vida, y que la revisión paritaria no es un capricho: es un derecho previsto en los acuerdos y una herramienta básica para preservar el poder adquisitivo de los trabajadores”. (Agencia OPI Santa Cruz)