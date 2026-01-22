Encontraron restos humanos en un descampado de Caleta Olivia 

- Publicidad -

Un hombre que realizaba actividad deportiva en un descampado de Caleta Olivia denunció a la policía el hallazgo de una mano en estado de descomposición en cercanías del barrio 13 de Diciembre.

Ante el descubrimiento se desplegó un operativo para identificar el hallazgo y durante un rastrillaje se encontraron dos pies y una cabeza de una persona adulta.

En un amplio operativo para asegurar el perímetro donde se encontraron los restos humanos, personal de Criminalística de la Policía de Santa Cruz y autoridades judiciales trabajaron en el lugar.

- Publicidad -

Aún no se pudo determinar si los restos corresponden a una mujer o varón ni establecer cómo se produjo la muerte.

En el lugar se presentaron familiares de Mario García, un joven caletense que está desaparecido desde el 8 de diciembre y fue visto por última vez en una vivienda del barrio 2 de Abril. (Agencia OPI Santa Cruz)