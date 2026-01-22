- Publicidad -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, oficializó el lanzamiento del Consejo de la Paz en el marco del Foro de Davos, una iniciativa que contó con la participación directa del mandatario argentino Javier Milei. Durante su intervención, el líder norteamericano ofreció un diagnóstico optimista sobre el escenario global al asegurar que el mundo se encuentra en una situación más pacífica que hace un año, declaración que marca la agenda geopolítica de la cumbre en Suiza y busca consolidar su liderazgo internacional.

Trump destacó los avances en materia de seguridad regional en Sudamérica y subrayó la captura de Nicolás Maduro como un hito central de su gestión exterior. Según la visión expresada por el jefe de Estado, esta acción ha generado satisfacción entre los ciudadanos venezolanos, validando las estrategias implementadas por su administración para desarticular los esquemas de poder en la región y reafirmando que mucha gente aprueba su accionar actual.

El análisis de la situación en Medio Oriente ocupó un lugar preponderante en el discurso, donde el mandatario afirmó que el conflicto bélico en la Franja de Gaza se aproxima a su desenlace definitivo. En esta línea, Trump aseguró que Estados Unidos mantiene bajo control la situación en Irán y reportó un progreso significativo en la lucha contra el Estado Islámico, contrastando el panorama actual con el estado crítico que, según sus palabras, atravesaba el mundo doce meses atrás como resultado de un arduo trabajo diplomático y militar.

La puesta en marcha del Consejo de la Paz se concretó un día después de la presentación de Trump ante el Foro Económico Mundial, sumando en el acto la presencia del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y el presidente turco Recep Tayyip Erdogan junto a Milei. La estructura ejecutiva fundadora de este nuevo organismo quedó conformada por figuras clave del entorno republicano y la diplomacia internacional, incluyendo al secretario de Estado Marco Rubio, Jared Kushner, el enviado especial Steve Witkoff y el ex primer ministro británico Tony Blair. (Agencia OPI Santa Cruz)