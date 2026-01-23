Jubilados y pensionados perciben sus haberes este viernes 23

- Publicidad -

La Caja de Previsión Social de Santa Cruz informó que este viernes 23 de enero percibirán sus haberes los jubilados, pensionados y retirados de la provincia.

La fecha de pago se concreta de acuerdo con lo establecido en la ley 3840 de pago de haberes a las personas jubiladas, retiradas y pensionadas.

Allí se define que la acreditación de ese haber “deberá ser abonado de forma integral y total, el día 24 de cada mes”.

Además, informaron que los recibos de haberes estarán disponibles para su descarga en la página oficial del organismo previsional (cps.gov.ar).

Los aumentos definidos para enero corresponden a los siguientes regímenes:

-Docente: 2,6%

-Vialidad Provincial: 2,6%

-Fomicruz: 2,3%

Incremento por liquidación complementaria en enero

-Cámara de Diputados: escala de diciembre 2025 (2,3%) – se abona diferencia de Sueldo anual complementario (SAC)

-Autoridades Superiores: escala de diciembre 2025 (2,3%) – se abona diferencia de Sueldo anual complementario (SAC)

-Fomicruz: escala de diciembre 2025 (2,3%). (Agencia OPI Santa Cruz)