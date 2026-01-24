El oficialismo avanzará con la baja de imputabilidad en 2026

- Publicidad -

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, ratificó este sábado que el gobierno nacional impulsará la baja de la edad de imputabilidad durante el transcurso de 2026. La medida forma parte de una reforma integral del Código Penal que La Libertad Avanza busca aprobar en el recinto.

La decisión política se fundamenta en la postura de “tolerancia cero” ante la inseguridad. El oficialismo argumenta que existe un mandato de las urnas para endurecer las penas. El anuncio surge tras la conmoción social por el crimen de Jeremías Monzón, el joven asesinado a puñaladas por menores, un caso que reactivó el debate sobre la responsabilidad penal juvenil.

En términos legales, bajar la imputabilidad significa que los adolescentes, actualmente exentos de ir a la cárcel si son menores de 16 años, podrían ser juzgados y condenados como adultos a una edad menor. Para provincias como Santa Cruz, esto implicaría un desafío para el sistema judicial y penitenciario, que debería adaptar su infraestructura para alojar a nuevos detenidos.

- Publicidad -

Menem aseguró a través de sus redes sociales que la iniciativa no admite “medias tintas“. Bajo la premisa de que “el que las hace, las paga“, el titular de la Cámara baja anticipó que el debate será central en la agenda legislativa de los próximos meses.

El proyecto deberá pasar por el Congreso, donde el oficialismo necesita construir consensos. “En 2026 vamos a avanzar con la baja de la edad de imputabilidad“, sentenció el referente riojano, marcando la cancha para una discusión que promete dividir aguas en la política nacional. (Agencia OPI Santa Cruz)