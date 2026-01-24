En una persecución, chocaron dos patrulleros en Caleta Olivia: 5 policías lesionados

- Publicidad -

Cinco policías resultaron heridos con lesiones leves tras un choque entre dos patrulleros que estaban en una persecución de una moto en Caleta Olivia.

El incidente se registró en la intersección de Almirante Brown y 25 de Mayo, cuando los móviles 0999 y 1102 chocaron entre sí cuando se encontraban siendo parte de una persecución.

El operativo se realizaba para encontrar a un motociclista denunciado por maniobras peligrosas.

El sujeto que era perseguido se movilizaba en una moto enduro blanca con escape libre.

La policía intentó interceptarlo durante varios kilómetros, pero huyó del lugar y la persecución se extendió por la avenida San Martín, la rotonda de la empresa Termap y la calle Mosconi.

Tras el accidente que involucró a los dos patrulleros, donde los cinco ocupantes resultaron con heridas leves.

Además, se informó que están trabajando para identificar al motociclista y analizar cómo sucedieron los acontecimientos para determinar las responsabilidades del incidente. (Agencia OPI Santa Cruz)