El concejal Martín Chávez volcó cerca del aeropuerto de Río Gallegos

El concejal de Río Gallegos, Martín Chávez, protagonizó un impactante accidente de tránsito en la noche del viernes sobre la ruta nacional N° 3 en cercanías del acceso al aeropuerto internacional Piloto Civil Norberto Fernández.

Chávez conducía una camioneta Chevrolet Tracker de color gris que volcó a unos 600 metros del acceso a la terminar aeroportuaria alrededor de las 22:30 horas.

La policía investiga las causas que originaron el accidente y el concejal tuvo que ser asistido y derivado al Hospital Regional dado que tuvo lesiones leves.

Según las primeras pericias, la camioneta se detuvo a unos 100 metros desde donde derrapó.

Hasta el lugar arribaron efectivos de la Comisaría Sexta, que constató la participación de un solo rodado y un único ocupante.

Chávez tuvo distintos golpes visibles, con sangrado en el rostro y en las manos.

Personal de Accidentología Vial realizó las pericias correspondientes y el vehículo quedó a disposición de la justicia interviniente. (Agencia OPI Santa Cruz)