Delegación del Congreso de EE. UU. en Tierra del Fuego genera alerta

(OPI TdF) – La llegada de una aeronave del Departamento de Defensa de los Estados Unidos a la capital fueguina ha desatado un sismo político y una ola de interrogantes en el Fin del Mundo. En un contexto de absoluto hermetismo, el aterrizaje se produce mientras la administración de Javier Milei mantiene una intervención técnica sobre el puerto local, un activo estratégico para la Antártida.

Aunque inicialmente el vuelo se mantuvo bajo reserva, la Embajada de EE. UU. confirmó que transportaba a una delegación bipartidaria del Congreso estadounidense. Según la información oficial, el objetivo fue tratar temas de minería crítica, salud pública y gestión de residuos. Sin embargo, la forma en que se ejecutó el movimiento —sin comunicación previa ostensible a los organismos de defensa habituales— encendió las alarmas.

El gobierno de Gustavo Melella quedó relegado al rol de espectador. Fuentes provinciales confirmaron que Tierra del Fuego no tuvo injerencia alguna en la autorización, ya que el manejo de vuelos oficiales extranjeros depende exclusivamente de la Nación. Esta falta de articulación refuerza la tesis del aislamiento de la gestión provincial frente a la nueva política exterior de la Casa Rosada.

Lo que subyace es una disputa por el rol estratégico de Ushuaia. La ciudad no es solo un destino turístico, sino el centro logístico clave para el continente blanco. Las versiones sobre un posible acuerdo entre Milei y Donald Trump para ceder el control o la asistencia técnica del puerto fueguino a fuerzas norteamericanas han pasado de ser rumores de pasillo a una preocupación central para la defensa de la soberanía argentina. (Agencia OPI Tierra del Fuego)