Incorporan sistema para identificar a personas en investigaciones penales

(OPI Chubut) – El Ministerio Público Fiscal de Chubut incorporó un moderno sistema para confirmar la identidad de las personas en tiempo real mediante un convenio con el Registro Nacional de las Personas (RENAPER).

El RENAPER es el organismo encargado de la identificación y documentación de todas las personas en el país, siendo el responsable exclusivo de emitir el DNI (Documento Nacional de Identidad) y el Pasaporte.

Este sistema permite comparar los datos que “brinda una persona con la información oficial del RENAPER, utilizando huella dactilar o reconocimiento facial. Esto ayuda a evitar errores y falsas identidades, al permitir comprobar en el momento si los datos que brinda una persona coinciden con su identidad real”.

Desde la Fiscalía indicaron que será la primera etapa de su implementación y durante el año se avanzará con un nuevo sistema que permitirá registrar personas con identidad ya verificada, evitando duplicaciones o inconsistencias en los registros y asegurando datos confiables. (Agencia OPI Chubut)