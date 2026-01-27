El Frente Sindical pidió reunió con legisladores sobre emergencia comercial

- Publicidad -

El Frente Sindical Santa Cruz pidió una reunión con los legisladores provinciales para analizar las propuestas enviadas por el Poder Ejecutivo sobre los proyectos que declaran la emergencia para el sector comercial y productivo y los gremios prevén que se podría tratar una emergencia económica en sesión extraordinaria.

En la nota dirigida al vicegobernador Fabián Leguizamón señala la “importancia y sensibilidad de la situación que atraviesa nuestra provincia amerita que nuestras organizaciones sindicales se reúnan con los bloques de los diferentes partidos políticos previamente para analizar en detalle los alcances de las propuestas, definir una postura común y coordinar las acciones necesarias en defensa de los intereses de nuestra provincia y de los trabajadores”.

Las asociaciones sindicales indicaron que los encuentros servirán para dar “una respuesta clara y consensuada”.

El gobierno que encabeza Claudio Vidal envió tres proyectos de ley para acompañar al sector comercial y productivo e intentar paliar la crítica situación que atraviesan las Pequeñas y Medianas Empresas y comercios en Santa Cruz.

Las ministras de la Producción, Nadia Ricci y de Gobierno, Belén Elmiger junto a autoridades del área de Comercio e Industria y equipos técnicos analizaron las iniciativas para enviar a la Legislatura Provincial.

Uno de los proyectos propone declarar la Emergencia Comercial, Industrial y PyME en todo el territorio provincial hasta el 31 de diciembre de 2026. (Agencia OPI Santa Cruz)