Gobierno nacional intervino el Parque Nacional Los Alerces por los incendios forestales

(OPI Chubut) – La Administración de Parques Nacionales (APN) dispuso la intervención del Parque Nacional Los Alerces y separó a los funcionarios que estaban a cargo del área protegida por el impacto de los incendios forestales que afectan esa zona desde el 9 de diciembre de 2025.

La medida se adoptó en base a “la necesidad de reforzar el funcionamiento institucional, operativo y administrativo del área”.

Desde la APN señalaron que la decisión se corresponde con “el trabajo del Servicio Nacional de Manejo del Fuego y las acciones desplegadas para contener el incendio forestal que afecta al Parque, y tiene como objetivo asegurar una respuesta más eficaz frente a una situación excepcional, caracterizada por condiciones climáticas adversas y un comportamiento complejo del fuego”.

Asumirá a administración un Comité de Intervención de forma transitoria para llevar adelante “las funciones y atribuciones propias de la Intendencia del Parque Nacional Los Alerces, conforme a la normativa interna vigente, hasta que se disponga lo contrario”.

El desplazamiento de las autoridades se dio tras “una evaluación integral de la situación realizada por una delegación institucional incorporada al Comando Operativo desde el pasado 6 de enero. Dicha comitiva estuvo encabezada por el presidente de la APN, Sergio Álvarez, junto al director nacional de Operaciones, José Albrizio; el director regional Sur de la Dirección Nacional de Operaciones, Damián Mujica; y el director de Lucha contra Incendios Forestales y Emergencias (DLIFE), Ariel Amthauer”.

Desde la APN señalaron que, ante la existencia de actuaciones judiciales de público conocimiento radicadas en la Fiscalía Federal de Esquel, se “dispuso extremar los recaudos institucionales y adoptar todas las medidas necesarias dentro del ámbito de sus competencias, con el fin de preservar el adecuado funcionamiento del área protegida”. (Agencia OPI Chubut)