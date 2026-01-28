Frente Sindical pidió apertura de paritarias

- Publicidad -

En una conferencia de prensa, diversos gremios estatales pidieron este martes la reapertura de las paritarias salariales y laborales y criticaron el proyecto de ley de reforma laboral que impulsa el gobierno nacional que conduce Javier Milei.

Durante el encuentro con la prensa, dieron cuenta de la reunión que mantuvieron el lunes con la ministra de Gobierno, María Belén Elmiger y el diputado provincial y futuro jefe de Gabinete, Pedro Luxen.

Los referentes gremiales de ADOSAC, ATE, Vialidad, Judiciales y Municipales de Río Gallegos apuntaron que desde el Poder Ejecutivo se les aseguró que, por el momento, no existen proyectos que apunten a modificar la Caja de Previsión Social ni la Caja de Servicios Sociales.

Además, indicaron que uno de los principales reclamos es la cuestión salarial y señalaron que en el presupuesto provincial 2026 hay pauta salarial cero, donde afirmaron que el “proceso de recuperación del salario no puede interrumpirse”.

Afirmaron que el 2026 será “un año complejo, marcado por la falta de respuestas salariales, la crisis económica y la incertidumbre sobre políticas laborales a nivel nacional”. (Agencia OPI Santa Cruz)