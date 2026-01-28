La actividad industrial termina 2025 estancada y con señales contradictorias

- Publicidad -

La industria cerró el ciclo 2025 exhibiendo una fragmentación técnica que desmiente cualquier relato de recuperación uniforme. Mientras los indicadores de las consultoras Analytica y Orlando Ferreres divergen en el margen, el dato subyacente revela que el motor del consumo interno está apagado: la demanda agregada se mantiene contenida por ingresos familiares deprimidos y un mercado laboral que no logra traccionar.

Los números que auditan la realidad del sector:

4,3% a 4,7% : Es el crecimiento acumulado anual que estiman las consultoras, impulsado casi exclusivamente por sectores primarios.

-9,1% : La estrepitosa caída en la Producción de autos , un termómetro real de la industria pesada.

-0,6% : La contracción desestacionalizada de diciembre según el índice IGA-OJF , que marca la pérdida de fuerza en el último tramo del año.

-2,4%: El retroceso en las importaciones de bienes, señal inequívoca de una inversión productiva que sigue en modo pausa.

El agro y la energía sostienen el promedio general

La brecha entre el éxito extractivo y la agonía manufacturera es cada vez más ancha. El sector de Minas y canteras (petróleo) registró un alza del 8,1% en diciembre, mientras que el Agro aportó un 8,7% positivo. Sin embargo, estos números no permean hacia el resto de la economía; la industria manufacturera propiamente dicha anotó una baja del 1,4% en el mismo periodo.

- Publicidad -

La mejora puntual en el uso de energía por parte de grandes usuarios, que subió un 7,2%, responde más a picos de actividad en sectores intensivos que a una expansión genuina de la base industrial. En las pymes, la tendencia se mantiene firmemente en terreno negativo, alejando la posibilidad de una creación de empleo formal a corto plazo.

Factores financieros y consumo en rojo

El análisis fiscal y financiero termina de completar un cuadro de debilidad estructural. La Recaudación de la seguridad social cayó un 1,1%, lo que confirma que la mejora estadística de la actividad no se traduce en nuevos puestos de trabajo declarados. A esto se suma una baja en los Préstamos del 0,5% y un retroceso en la Confianza del consumidor del 1,1%.

El 2026 comienza con la promesa de un panorama macroeconómico más ordenado, pero con el lastre de un mercado laboral precarizado que limita cualquier intento de reactivación basada en la demanda interna. (Agencia OPI Santa Cruz)