Sigue el pacto LLA/K y los Milei continúan su salteamiento democrático enarbolando un alarmante “Plan Zamora” (Parte II)

(Por: Álvaro De Lamadrid para OPI Santa Cruz) – El presente informe corresponde a la segunda parte, continuación del Informe del día 26 de enero 2026 bajo el título: “Sigue el pacto LLA/K que denunciamos y los Milei continúan su salteamiento democrático enarbolando un alarmante “Plan Zamora”

La distracción de la lucha contra el comunismo

El saqueo del país no lo produjo el comunismo. Al país lo saquearon Cristina, Alberto y Massa, a quienes protege el PJ de ultraderecha de los Milei que gobierna. El temor al comunismo que agitan los Milei, es el recurso que encontraron para ir a esa entelequia y abstracción para indultar al PJ. Es culpa del comunismo te dicen nuestro presente, de saqueo, pobreza y mentira.

Ante la falta de respuestas propias, el incumplimiento de sus propuestas y sus mentiras recurrentes, inventan un enemigo imaginario y te distraen y entretienen. La caída del muro de Berlín, archivo la mitología comunista, quedan solo los populismos que se financian con fondos públicos y del narcotráfico, como el chavismo y el Kirchnerismo y hasta en eso, los Milei, no se han podido diferenciar y han incurrido en los mismos vicios, por los cuales funcionarios de su gobierno han recibido denuncias judiciales.

Así como en Colombia de Pablo Escobar había políticos tolerantes al narcotráfico, hasta que les explotó todo; acá tenemos políticos tolerantes con la corrupción, la venden como un desaguisado del comunismo, eso en verdad , es encubrimiento.

Los Milei venían a dar la batalla cultural contra el comunismo internacional y terminaron como Alberto Fernández, abrazados a Putin, y dejando tirado en el camino al pueblo de Ucrania. Pasaron de prometer no tener relaciones con China, a pasar la gorra ante los funcionarios del politburó, para que no le retiren su apoyo económico y vaya paradoja, China, parece ser la única excepción de los Milei, al seguimiento llave en mano de la política exterior de Trump.

No hay ideología en los Milei. Esa es una distracción. Como los Kirchner, los Milei, usan la ideología para esconder su gran coincidencia con los pingüinos en la visión de la política: solo importa el poder y el dinero. Si hasta comparten la fascinación por contar con funcionarios genuflexos, que le defiendan todas sus iniciativas sin ponerse colorados. Los Milei son más inseguros, por eso te piden que te afilies, como si pasar a formar parte de su gobierno no hiciera oficialistas a los tránsfugas, héroes y come asados de Olivos.

En China se crean ríos, se forestan desiertos, se construyen carreteras en el aire y de los diez millones de ingenieros que se reciben por año, cuatro millones son ingenieros en software, los cuales están cambiando el mundo en avances tecnológicos, mientras los Milei no pueden tapar un bache y ajustan a los jubilados y a las personas con discapacidad y lo venden como un logro mundial.

Trump, con su proteccionismo y defensa de sus empresas y su ideal de que todos comercien con el dólar, se parece muchísimo a China y su voracidad exportadora. La pelea es por geopolítica, influencia y mercados, no como los Milei que recitan un padre nuestro donde siempre ponen las palabras “capitalismo y libre mercado” porque sienten que les rinde, mientras gobiernan con una cuerda de funcionarios y métodos del PJ.

En síntesis, Menem privatizó las empresas del Estado con ayuda de los Kirchner; que luego directamente privatizaron el Estado para sí mismos y hoy los Milei lo está desmantelando para transferírselo a intereses privados de su facción bajo el lema de “libertad”. Pero todos estaban en la misma joda pretendiendo sacar su tajada del ardid Zannini en YPF y los U$S 25.000 millones de dólares que el Estado debe pagar por ese megafraude en EEUU.

El alarmante “Plan Zamora” de los Milei

Los Milei, desde que asumieron, al igual que los Kirchner, pretenden saltear al Congreso, prescindir de él y continuar con la demolición institucional que neutraliza la justicia y suprime los controles al poder. Pero en la SIDE, avanzaron más en la decadencia de la Secretaria, volvieron al festival de fondos reservados y a un pozo negro de recursos para el pago de sobresueldos, y compra de voluntades a periodistas, opositores y apoyos legislativos.

Unieron lo peor de la SIDE Menemista de Anzorreguy, que encubrió en atentado en la AMIA, a lo peor de las tropelías de la SIDE kirchnerista con el espionaje y sus operaciones ilegales.

Tal fue el saldo de este accionar delictivo, dedicado a espiar a los argentinos, que al final del mandato de Cristina Kirchner hasta se hablaba de cerrar la SIDE. Así no servía para nada y solo causaba enormes gastos e inconmensurables daños a los argentinos.

Estamos tan mal, tan adormecidos y de brazos caídos, tan entregados y rendidos muchos, que hoy los Milei por Decreto han convertido la SIDE en un órgano ilegal colocado por fuera de las garantías y derechos consagradas en la Constitución Nacional.

En mayo de 2017, estuve en Venezuela. Viaje para explicar mis denuncias al kirchnerismo y sus vínculos con el chavismo, las Farc y el narcotráfico.

Algún día se tendrá que investigar ese entramado entre Miraflores y el kirchnerismo en Argentina para sacar a la luz el alcance de esa organización criminal asociada, que tanto hemos denunciado y explicado por años.

Acompañé al pueblo que se oponía al régimen en las marchas callejeras en el peor mes y año de las protestas sociales. Año en que se cerró la Asamblea Nacional a punta de pistola y el régimen asesinaba manifestantes a plena luz del día en las calles del país.

Vi de primera mano el campo de concentración en que se había convertido Venezuela: un campo de exterminio, donde reinaba al amparo de un régimen sanguinario, una camarilla de forajidos que hicieron de Venezuela, la capital mundial de hampa, del narcotráfico y del terrorismo. Estuve en las calles, en marchas, en distintas ciudades, concurrí a la Asamblea Nacional de a que formaba parte Diosdado Cabello. A mi regreso y de lo estremecedor de lo vivido, di cuenta de todo lo que vivían los venezolanos en mi libro “Malandros”, la tiránica banda mafiosa que secuestro Venezuela, con prólogo de Antonio Ledezma, de 2018, presentado en Buenos Aires junto a Patricia Bullrich y Miguel Velarde con palabras de Maria Corina Machado desde Caracas y Antonio Ledezma desde Madrid.

Un mes antes de viajar, el régimen había puesto en vigencia el “Plan Zamora” para intentar reprimir las protestas sociales por las condiciones inhumanas de la población, que no tenían agua ni luz y muchos comían de los tachos de basura, no había medicamentos ni posibilidad de tratamientos ni operaciones en hospitales. El “Plan Zamora” activó una ola de protestas masivas, de las cuales el mundo pudo conocer, tanques atropellando manifestantes, detenciones clandestinas, represión sistémica y violaciones de los derechos humanos nunca imaginadas.

El “Plan Zamora” consistía en poder requisar y detener personas sin orden judicial por las fuerzas de seguridad, ante lo que consideraran acciones violentas, vandalismo y supuestas acciones terroristas o desestabilizadoras contra el gobierno”. No solo participan facultados a actuar las Fuerzas Armadas, sino que en la práctica los grupos civiles del régimen, los colectivos y los comandos populares del pueblo organizado del régimen.

El pueblo denunciaba la crisis humanitaria y el régimen militarizaba las calles. Vi como gente era cargada en carros, autos y motos y desaparecida, sin saber su familia donde estaba, y si estaban con vida. Hasta hoy llegan las órdenes de detención que siguen vigentes para con ciudadanos que viven escondiéndose del régimen para no ser cazados; repito, hasta hoy, aún en este gobierno de continuidad chavista de Delcy Rodríguez.

No puede validarse la idea de la continuidad del chavismo, con un Neo “Plan Zamora”, dirigido por Trump, para que haya orden en las calles, aplicado de forma moderada y ordenada.

Es en ese orden, que le pregunto al Presidente Milei, sobre su “Plan Zamora” aggiornado para nuestro país.

¿Qué hacemos Presidente con el Decreto que ha firmado habilitando a espias a aprehender personas en el marco de actividades de inteligencia?

¿Qué hacemos Presidente con este Decreto que limita, restringe o suspende derechos y garantías constitucionales salteando al Congreso?

¿Cómo puede ser Presidente que su Decreto contenga en el art. 10 facultades para detener personas a los agentes de inteligencia idénticas al “Plan Zamora” de Maduro, además, planteando idénticas razones para su procedencia y justificación?

Es alarmante, una medida gubernamental que proponga pausar nuestra Constitución Nacional, para que, al gobierno, a través de su oscura Inteligencia, excusas para detener ciudadanos que simplemente pueden ser vistos como opositores, activistas o contrarios a los intereses de un oficialismo circunstancial. La inteligencia y el espionaje no puede maridar nunca con la libertad de la protesta ciudadana.

Así como el chavismo busca reinventarse en Venezuela, también el Kirchnerismo busca reaventarse en la Argentina. Por eso hemos explicado en el país y en Venezuela que no hay salida cuando el pasado sigue presente. Eso es un espejismo y una desgracia completa.

La resistencia no es ideológica, es institucional. No hay futuro con pactos de impunidad, atajos ni transformismos. Argentina está enferma y el PJ sigue gobernando en sus distintas versiones y este drama no se cura con parches. (Agencia OPI Santa Cruz)